Больная раком Лайма Вайкуле держится из последних сил и теперь выступает сидя

Несмотря на проблемы со здоровьем, артистка продолжает выходить на сцену Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лайма Вайкуле последние несколько месяцев борется с тяжелым недугом. Певица столкнулась с рецидивом рака, который у нее диагностировали много лет назад. Несмотря на проблемы со здоровьем, артистка продолжает выходить на сцену. Вот только сил у звезды почти нет.

Лайма Вайкуле предпочитает скрывать происходящее с ней от поклонников. Сейчас артистка живет в Латвии, она продолжает выступать. На недавнем концерте знаменитость пела свои хиты, сидя на сцене.

Вайкуле не появляется на публике без головного убора, часто она прикрывает лову то косынкой, то шляпкой, то кепкой. Иногда выходит в свет в парике.

Поклонники постоянно обсуждают свою любимицу. Всегда элегантная Лайма до недавнего времени довольно энергично вела себя перед публикой. Сейчас же, судя по всему, она держится из последних сил. 68-летнюю женщину подвели ноги на концерте. Пенсионерка пела сидя. Никаких танцев, которыми традиционно сопровождаются ее выступления, не было.

Напомним, в 1991 году врачи обнаружили у Лаймы рак груди. Много лет она упорно боролась с недугом. Случилась ремиссия. Но, как это часто бывает, рак вернулся. О своей болезни вокалистка откровенничает: "Вместо того, чтобы что-то говорить, я скажу только это: молитесь за меня! Я буду счастлива. Я скажу вам спасибо, потому что я тоже молилась за всех вас".