Больной раком Лайме Вайкуле сделали операцию

Лайма Вайкуле. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лайма Вайкуле, столкнувшаяся с рецидивом рака груди, не так давно перенесла операцию. Певица свое состояние пока никак не комментирует, но стала выходит в свет в платочке. В окружении артистки говорят, что она носит парик. При этом вокалистка заметно помолодела. И вот почему.

Лайма Вайкуле перенесла пластическую операцию. Певица сделала подтяжку лица. Речь идет о процедурах, которые позволяют устранить глубокие морщины в области лба, избавить пациента от нависания верхнего века.

"Процедура относится к категории малоинвазивных операций и выполняется при помощи пластинок из специального саморассасывающегося материала, на которые закрепляются ткани", - рассказала пластический хирург Мадина Байрамукова. По ее словам, следов от операции не остается. Разрезы делаются в волосистой части головы и около ушей.

"Скорее всего, она также убрала глубокие носогубные заломы и птоз мягких тканей. Восстановление после обоих вмешательств может занять до двух месяцев", - цитирует специалиста Woman.ru. Oтеков после таких вмешательств не избежать.

Стоит отметить, что cейчас Вайкуле находится в Юрмале. Ее поддерживает Алла Пугачева с Максимом Галкиным. Алла Борисовна и ее звездный супруг живут рядом с артисткой.

Напомним, рак у исполнительницы хита "Вернисаж" нашли в 1991 году. Тогда звезда жила в США. Она прошла курс лечения, затем был период восстановления. Именно тогда, по словам певицы, она пришла к вере. Но весной 2022 года близкие подтвердили, что недуг вернулся. Случился рецидив. Лайма вновь прошла терапию в Штатах, а после вернулась в Латвию.