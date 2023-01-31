Стало известно о переменах в жизни актера Ярослава Бойко

Актер Ярослав Бойко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ярослав Бойко стал холостяком. Суд развел актера с женой Рамуной Ходоркайте после 23 лет брака со второй попытки. Примечательно, что ни артист, ни его теперь уже бывшая избранница на слушании не появились.

Судья развел Ярослава Бойко с женой Рамуной Ходоркайте. Решение было принято в отсутствие сторон и их представителей. Инициатором развода был актер. Именно он ушел от жены. В исковом заявление артиста содержался всего лишь один пункт - расторжение брака.

Отметим, брак расторгнут со второй попытки. На первое заседание Ярослав и Рамуна не пришли.

Напомним, расставание прошло без публичных скандалов и склок, дележки имущества и детей. У четы есть взрослые сын Максим и дочь Эмилия. О причинах разрыва звезда сериала "Всегда говори «всегда»" сообщал: "Просто закончились отношения, поэтому мы разводимся. В жизни так бывает. Остаемся друзьями, все хорошо".

Стоит отметить, что у Бойко есть еще один ребенок. Внебрачного сына Яна от него родила актриса Евгения Добровольская. Роман между Ярославом и бывшей женой Михаила Ефремова случился в 2001 году во время их совместных съемок в фильме "Подозрение". Бойко к тому времени уже растил старшего сына. Сейчас артист много общается с младшим мальчиком, принимая активное участие в его жизни.