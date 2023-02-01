Анекдоты: В Ухрюпинске установили памятник вандалам. Вандалы в растерянности

В США в продаже появился набор «Юный полицейский». В него входят:

- Полицейский значок.

- Пистолет.

- Наручники.

- Пончики.

- Труп напарника (чтобы мстить за него!).

* * *

Реаниматолог - врач, который расклеивает ласты.

* * *

- А вы точно слуга народа?

- Точно!

- А скажите что-нибудь по-слуганародному.

- Государство никому ничего не должно!

* * *

В какой руке по этикету нужно держать нож, чтобы заставить официанта быстрее принести заказ?

* * *

Мало кто знает, что диплом шамана можно купить в переходе между верхним и нижним миром.

* * *

Архитекторы знают, что города надо строить в деревнях, потому что там воздух чистый!

* * *

В честь юбилея фильма «Гусарская баллада» мы решили напечатать самые приличные анекдоты про поручика Ржевского. Все три!

Недавно узнал, что поручик Ржевский не из романа «Война и мир». Теперь точно нет смысла это читать!

* * *

- Поручик, а правду говорят, что вы страшный бабник?

- Что вы, Наташа, врут, конечно! Ну посмотрите сами: какой же я страшный? Я симпатичный…

* * *

Поручик Ржевский рассказывает о своей охоте:

- И вторым выстрелом, господа, я попал медведю прямо в сердце, а третьим добил в голову!

- А первым, первым, поручик?

- А первым я разогнал цыган…