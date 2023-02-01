Анекдоты: В Ухрюпинске установили памятник вандалам. Вандалы в растерянности

В США в продаже появился набор «Юный полицейский». В него входят:
- Полицейский значок.
- Пистолет.
- Наручники.
- Пончики.
- Труп напарника (чтобы мстить за него!).
* * *
Реаниматолог - врач, который расклеивает ласты.
* * *
- А вы точно слуга народа?
- Точно!
- А скажите что-нибудь по-слуганародному.
- Государство никому ничего не должно!
* * *
В какой руке по этикету нужно держать нож, чтобы заставить официанта быстрее принести заказ?
* * *
Мало кто знает, что диплом шамана можно купить в переходе между верхним и нижним миром.
* * *
Архитекторы знают, что города надо строить в деревнях, потому что там воздух чистый!
* * *
В честь юбилея фильма «Гусарская баллада» мы решили напечатать самые приличные анекдоты про поручика Ржевского. Все три!
Недавно узнал, что поручик Ржевский не из романа «Война и мир». Теперь точно нет смысла это читать!
* * *
- Поручик, а правду говорят, что вы страшный бабник?
- Что вы, Наташа, врут, конечно! Ну посмотрите сами: какой же я страшный? Я симпатичный…
* * *
Поручик Ржевский рассказывает о своей охоте:
- И вторым выстрелом, господа, я попал медведю прямо в сердце, а третьим добил в голову!
- А первым, первым, поручик?
- А первым я разогнал цыган…