Наташа Королева обратилась к Николаеву: "Игоречек, ты нужен!"

Певица Наташа Королева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Игорь Николаев в настоящее время находится в больнице. Композитора госпитализировали с подозрением на инфаркт раним утром. И если нынешняя жена маэстро Юлия Проскурякова не выходит на связь и не говорит, что сейчас происходит с 63-летним артистом, то бывшая избранница певца Наташа Королева не стала прятать чувства.

Наташа Королева обратилась к Игорю Николаеву, узнав о том, что он госпитализирован. Певица не стала скрывать эмоции. Она четко дала понять, что бывший муж для нее остается близким и родным человеком.

Вокалистка публично обратилась к экс-супругу, за которого сильно переживает после пугающих новостей: "Игоречек! Держимся, все будет хорошо! Выздоравливай и береги себя, ты нам нужен".

Напомним, сообщение о госпитализации Николаева серьезно напугали всех его поклонников и друзей. Композитора ранним утром увезли в кардиоцентр с подозрением на инфаркт. Медики приехали в загородный дом артиста, диагностировали нестабильную стенокардию.

Позже Игорь Юрьевич вышел на связь. Артист подтвердил, что попал в больницу. Он также уточнил, что слухи о его критическом состоянии сильно преувеличены.