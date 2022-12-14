Игорь Николаев и Юлия Проскурякова приняли важное решение

Игорь Николаев с супругой Юлией Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юлия Проскурякова более десяти лет счастлива в браке с Игорем Николаевым. Она стала третьей женой музыканта. 20-летняя разница в возрасте супругам не мешает. Они растят дочь Веронику и понимают друг друга с полуслова.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова обожают свою единственную дочь Веронику. Артисты гордятся успехами девочки. Она растет очень способной, с малых лет занимается музыкой. "Ей семь лет, но она уже ходит в музыкальную школу", – похвасталась успехами наследницы певица.

После чего сообщила, что вместе с мужем отдали дочь в обычную школу. "Ходит в подготовительный класс обычной государственной школы. И в следующем году пойдет в первый класс", - цитируют артистку Дни.Ру.

Проскурякова и Николаев отказались от дорогих частных гимназий, где обычно учатся звездные дети. "Это моя принципиальна позиция. И я, и Игорь учились в обычных школах, поэтому приняли решение отдать в такую же и дочь. К тому же от дома она близко. Всего пять минут пешком", - добавила молодая жена композитора.

Знаменитые родители приучают Веронику к тому, что она сама должна в жизни всего добиться. "А звездный статус ее родителей не гарантирует поблажек в обучении. Это наша жизнь, а это - ее", - рассуждает Юля.

Рассказала она и про отношения Николаева с дочерью. "Для нее папа - больший авторитет, нежели я, потому что он играет на рояле. И они оба занимаются музыкой", - подчеркнула звезда.

Напомним, Проскурякова и Николаев долго не могли стать родителями. Веронику они буквально вымолили. Осенью 2013-го Юля отправилась в Покровский женский монастырь, чтобы попросить помощи у Матроны Московской, а затем поехала с мужем в храм, где хранились мощи святых Петра и Февронии. В июне 2015-го артистка появилась на звездной вечеринке с округлившимся животом.

"Ждали и молились. А радикальных медицинских мер не предпринимали. И, как оказалось, поступили правильно: когда мы расслабились, тут-то все и случилось… Думаю, что каждой паре Бог дает ребенка, когда нужно. Мы притерлись. Игорь начал воспринимать меня как творческого человека, а не только как любимую женщину. Меня приняло его окружение, а Игоря - мои родители, хотя на самом деле он им всегда нравился", - отмечала Проскурякова.