Молодая жена Евгения Петросяна в расстроенных чувствах сделала признание

Татьяна Брухунова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Татьяна Брухунова работает на износ. Молодая жена Евгения Петросяна помогает любимому супругу в работе, растит сына Вагана и ведет активную творческую деятельность. Все это сильно выматывает красавицу. В расстроенных чувствах она сделала важное заявление.

Молодая жена Евгения Петросяна взяла паузу в работе. Татьяна Брухунова призналась, что у нее плохое настроение и она никак не может взбодриться.

Супруга юмориста сообщила, что впереди у нее долгожданный отпуск. Она улетает из Москвы, потому что устала. Все дело в том, что с начала года Брухунова почти не отдыхала и у нее произошло эмоциональное выгорание.

"Что-то настроение у меня очень печальное, не знаю даже, с чем это связано. Обычно я всегда жду… Но надеюсь, это дело как-то синхронизируется со мной, с тем, что я должна немножко отдохнуть, потому что тяжелый очень период был. Без выходных месяц", - пожаловалась красавица.

В путешествие Татьяна отправилась одна. Знаменитый муж и сын Ваган, которому этой весной исполнится три года, остались в Москве. Женщина не стала уточнять, куда именно летит, сохранив интригу.

К слову, Брухунова отправилась в отпуск всего через полтора месяца после отдыха на Мальдивах. Она хвасталась снимками с курорта. Татьяна и Евгений Ваганович поселились в бунгало. Супруги устраивали романтические вечера, много купались и загорали. Возлюбленная сатирика активно показывала себя в купальниках.

Татьяна не устает благодарить любимого за чуткость: "Мироздание подарило мне чуткого мужа".