Евгений Петросян увез еле живую Татьяну Брухунову из России

Татьяна привыкла много трудиться и не боится физической усталости Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова улетели из России. Супруги отправились на Мальдивы. Отдых, как оказалось, необходим пятой жене юмориста, потому что она вконец измотала себя. Еле живая женщина выступила с заявлением.

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян не собирались никуда отлучаться из Москвы. Ведь буквально в августе они нежились в Турции. Однако сатирик в какой-то момент понял, что за три месяца его любимая женщина буквально без сил от усталости. Евгений Ваганович убедил Татьяну за два дня собраться на отдых.

Брухунова мужу очень благодарна. "Мироздание подарило мне чуткого мужа, который быстрее меня понял: Тане пора отдохнуть. И вот мы здесь… в покое и тишине. Только вырвавшись сюда, я почувствовала, как сильно устала. До самого донышка вычерпала свои энергетические запасы", - рассказала она в сети.

Татьяна привыкла много трудиться и не боится физической усталости. "Она проходит быстро. А вот моральная и эмоциональная со мной расставаться не любят. Ноябрь был для меня очень трудным. Поняв, что возложила на себя слишком много «должна» и «надо», я рухнула. Посыпалось одно за другим…" - рассказала супруга сатирика.

Брухунова мужу очень благодарна Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Брухунова не уточнила, взяли ли они в отпуск двухлетнего сына Вагана. А вот Евгений Ваганович поделился неприятным моментом. Он прокомментировал новость о собственной смерти. "Какие-то нелюди опубликовали в YouTube видео с дикторским комментарием о том, что я покинул этот свет и оказался совсем на другом. Показали даже какого-то плачущего человека…" негодует 77-летний шоумен.

Юморист назвал автора ролика "извращенцем". "Не знаю, зачем этот извращенец так поступает, но он уже таким же образом (судя по предыдущему видео на канале) «похоронил» не одного меня, а многих известных артистов", - сообщил он.

Артист не стал скрывать: "С одной стороны, конечно, не очень приятно, когда тебя живехонького, можно сказать, принудительно отправляют туда, куда ты не торопишься. Меня беспокоит, что всполошились многие мои друзья и поклонники. Теперь с другой стороны, говорят, это хорошая примета. Значит, не дождутся!"