Молодая жена Евгения Петросяна разошлась на курорте

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова наслаждаются отдыхом. Юморист и его молодая жена улетели на Мальдивы. Артист очень трепетно относится к пятой жене. В последнее время прекрасная Татьяна вконец измотала себя работой, потому Евгений Ваганович буквально настоял на отпуске. На курорте супруги наслаждаются обществом друг друга. А Брухунова не на шутку разошлась и даже позволила себе то, чего от нее никто не ожидал.

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян поселились в бунгало на Мальдивах. Супруги устраивают романтические вечера, много купаются и загорают.

Татьяна активно делится снимками с отдыха. Она уже показывала себя в купальниках.

Брухунова в кадре предстала в легком сарафане Фото: СОЦСЕТИ

А недавно разместила фото, от которого народ ахнул. Брухунова в кадре предстала в легком сарафане. Она кокетливо подняла руку к волосам. Из-за этого верх наряда предательски задался больше положенного и открыл взору публики часть пышного бюста шатенки.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Народ хвалит женщину и восхищается ее роскошной фигурой.

Что касается Татьяны, то она не устает благодарить любимого за чуткость. "Мироздание подарило мне чуткого мужа, который быстрее меня понял: Тане пора отдохнуть. И вот мы здесь… в покое и тишине. Только вырвавшись сюда, я почувствовала, как сильно устала. До самого донышка вычерпала свои энергетические запасы", - рассказывала она.