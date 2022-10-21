Молодая жена Игоря Николаева рассказала о переменах в жизни: "Слезы осушит ветер"

Юлию Проскурякову не раз обвиняли в меркантильности и подозревали, что она вышла замуж за Игоря Николаева лишь из-за денег Фото: Борис КУДРЯВОВ

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова вместе уже десять лет. Свадьба композитора в 2010 году вызвала неоднозначную реакцию публики, ведь многим казалось, что невеста слишком юная. Разница в возрасте супругов - 22 года. Однако артисты не обращают внимания на пересуды и счастливы вместе.

Юлию Проскурякову не раз обвиняли в меркантильности и подозревали, что она вышла замуж за Игоря Николаева лишь из-за денег. Однако годы идут, любовь пары только крепнет. Супруги растят чудесную дочку Веронику.

Более того, молодая жена артиста все успевает - и семье внимание уделять, и строить успешную карьеру. Причем в двух направлениях.

На днях Проскурякова рассказала, как изменилась ее жизнь. Певице впервые предложили главную роль в большом многосерийном проекте.

Юлия Проскурякова показала еще одну дочку

Юлия окончила ГИТИС, ранее снялась в нескольких сериалах. И вот теперь у нее начались съемки в фильме "Слезы осушит ветер". Актерские будни она по большей части проводит со своей юной партнершей по имени Соня. Девочка по сюжету играет ее экранную дочку.

К слову, в кинотусовке говорят, что из Проскуряковой может получиться действительно хорошая актриса. Она трудолюбивая и не обделена талантом. Главное, чтобы жена Николаева не бросила карьеру из-за завистников. Юлия может столкнуться с агрессией злопыхателей, так как киноиндустрии царит огромная конкуренция.