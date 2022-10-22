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Звезды22 октября 2022 9:10

Первые травмы «Ледникового периода»: Егор Бероев катается в корсете, а Наталья Подольская рассекла подбородок

Работа в романтическом ледовом шоу и опасна, и трудна
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Егор Бероев, выступающий в паре с Еленой Ильиных, катается в мягком, поддерживающем корсете на талии. Фото: Первый канал/Юрий Феклистов

Егор Бероев, выступающий в паре с Еленой Ильиных, катается в мягком, поддерживающем корсете на талии. Фото: Первый канал/Юрий Феклистов

Предыдущий сезон «Ледникового периода» сопровождали, как водится, производственные травмы. Поначалу из шоу выбыл блогер Давид Манукян, затем глазницу сломал актер Иван Колесников. Благо, обошлось без тяжелых травм и госпитализации. Колесников даже в итоге выиграл проект с Татьяной Тотьмяниной.

Зато в новом, девятом, сезоне «Ледникового периода» микротравмы продолжили настигать артистов: «КП» заметила, что Егор Бероев, выступающий в паре с Еленой Ильиных, катается в мягком, поддерживающем корсете на талии — видимо, актер испытывает сложности со спиной, раз вынужден носить ортопедический бандаж под костюмом. Ведь каждый номер предполагает не только крутящий момент, но и сложные поддержки, где работает весь мышечный аппарат. В предстоящем выпуске пара представит номер на композицию ???

Фото: Первый канал/Юрий Феклистов

Фото: Первый канал/Юрий Феклистов

С трудностями столкнулась и Наталья Подольская. Жена Владимира Преснякова, которая в 2000 году каталась с Максимом Марининым и заняла третье место, теперь борется за победу с Дмитрием Соловьевым. И на одной из репетиций певица раскроила лицо до крови.

Фото: Первый канал/Юрий Феклистов

Фото: Первый канал/Юрий Феклистов

— Рассечение подбородка, наложили три шва, — объяснила артистка. — Это было в самом начале проекта. 10 дней проходила с пластырем и швами. Очень благодарна своей семье за то, что не отговаривала меня оставить передачу.

Фото: Первый канал/Юрий Феклистов

Фото: Первый канал/Юрий Феклистов

Несмотря на трудности, певица вернулась в строй и во втором выпуске шоу станцует с партнером.

«Ледниковый период. Снова вместе», Первый, суббота, 18.20

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