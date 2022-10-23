Сергей Степашин, экс-премьер России: При Володе Сунгоркине «Комсомолка» не растеряла, не расплескала свои традиции…

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скончался во время экспедиции по Дальнему Востоку Фото: Сергей БАЛАНОВ

- «Комсомольскую правду» я начал читать еще школьником. Ведь мы, мальчишки 60-х, хотели поскорее стать взрослыми.

Родная газета моему поколению в этом помогала.

Стиль, язык, подбор текстовых и иллюстративных материалов… И - плюс доходчивое содержание. И все это - просто, от души.

Почитал газету - и словно с близким человеком пообщался.

Мне кажется, Володя Сунгоркин очень хорошо усвоил этот «фирменный образ» «Комсомольской правды» ещё до того, как стал ее главным редактором.

Вот почему при нем газета все это не растеряла, не расплескала.

А потом - сам Володя был журналистом, который умел формулировать мысли.

Я был лично знаком с Владимиром Николаевичем больше 30 лет.

Блестящий собеседник. Интеллектуальный журналист. Человек, умеющий формулировать мысли.

А самое главное для меня – это надежный товарищ, как и газета.

Потому что, за эти три десятка лет чего только не было – и в стране, да и со мной тоже…

СПРАВКА «КП»

Сергей Степашин в разные годы был также первым вице-премьером и главой МВД, возглавлял министерство юстиции России, руководил Лубянкой. Уже сейчас, с годами, становится ясным: его отставки далеко не всегда были оправданными. В настоящее время Сергей Вадимович - председатель Императорского Православного Палестинского общества, руководитель Попечительского совета Фонда развития территорий, Российского книжного Союза…

…А «Комсомолка» и Володя Сунгоркин всегда были рядом со мной.

За эти годы я десятки раз бывал в редакции, которая, поистине, стала для меня родной…

В газете, на сайте и на Радио «КП» вышли сотни моих интервью - разные по формату и объему.

Мы вместе с «Комсомолкой» строили и строим новую Россию, оберегаем страну от бед и лишений, которые выпадают на ее долю.

Володя ушел… Это безвременная потеря.

Ну, потому что 68 лет – разве это возраст? Жаль. Жаль…

Мы его будем помнить, безусловно.

Единственное, что хочу пожелать, чтобы «Комсомолка» стала еще лучше в память о Володе Сунгоркине.

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