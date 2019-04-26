Рита Грачева, которой супруг отрубил руки: Собираюсь замуж, но потом!

О Рите Грачевой из подмосковного Серпухова мы писали не раз. В декабре 2017 года, когда ревнивый муж отрубил ей руки, Рите было всего 24 года. Теперь она изо всех сил пытается вернуться к обычной жизни.

Последняя операция

У торгового центра на окраине Серпухова притормаживает небольшая рыжая иномарка. За рулем - Рита. В машине с автоматической коробкой передач женщина чувствует себя прекрасно. Главная помощница - спасенная врачами левая рука, которую сшивали из десятка лоскутков. На правой руке - протез. Обычный. Другой, бионический, сложный, уже в третий раз за последний год уехал на ремонт в Германию. Модель красивая, функциональная, но очень хрупкая...

Пока выворачиваем с парковки, Рита пересказывает последние медицинские новости.

- В конце весны или начале лета у меня должна быть еще одна операция - на противопоставление большого пальца (это действие обеспечивает контакт подушечки большого пальца с остальными пальцами. - Авт.). Думаем, что она уже будет последней.

Рита рассказывает, что уже умеет делать самостоятельно.

- С машиной я была убеждена, что сяду и поеду. Так и получилось. Левая рука все помнит! А вот мелкая моторика мне пока, к сожалению, недоступна. Пальцы левой руки еще не настолько слушаются. Например, я не могу подстричь детям ногти. Для этого ездим к бабушке. Посуду не могу мыть: не получается пока крепко держать тарелку. Но есть посудомойка. Так что с помощью современной техники тоже можно выполнять какую-то часть работы по дому.

Любимец семьи - бенгальский кот Тигряш. Фото: vk.com

Защита от мужей-тиранов

Рита рассказала, что уже несколько месяцев вместе с мамой, серпуховской журналисткой Инной Шейкиной, пишет книгу.

- О случившемся со мной писали многие - и некоторые откровенно перевирали факты. Поэтому хотелось все детали еще раз рассказать от первого лица. Как это происходит? Мы садимся вместе с мамой, я что-то надиктовываю. Она добавляет свои мысли. В книге описан и тот день, 10 декабря 2017-го, и последующие месяцы, и выезд в Германию на изготовление протеза, есть и истории про хороших людей, которые мне очень помогли. Я им так благодарна! Будет немного и о нашей жизни до всего этого.

- Это попытка выговориться?

- В первую очередь я надеюсь, что книгу прочитают женщины, девушки, которые страдают от мужей-тиранов. Может, для них моя история станет толчком, чтобы прекратить насилие, уйти. На тему протезирования тоже есть что рассказать. Если первое время мне в соцсетях чаще писали женщины, которых избивают мужья, то теперь больше всего сообщений от людей, которые интересуются протезированием.

По словам Риты, книга уже практически готова. Остаются последние штрихи. Семья сейчас ищет спонсора или издательство, которое поможет выпустить книгу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/654182" frameborder="0"></iframe> Рита Грачева, которой муж отрубил руки, учится жить с протезами.Молодая женщина рассказала, чему научилась за несколько недельАлександр РОГОЗА

Дети помнят одно - как папа бил маму

- Бывший муж пытался выйти с вами на связь?

- Нет. Да и зачем? С его родственниками мы тоже не общаемся. У нас было несколько общих друзей, которые на суде встали на его сторону. Хотя, думаю, все адекватные люди понимают: то, что он сделал со мной, это ненормально.

- Родители Дмитрия говорили, что хотели бы видеться с внуками (у Риты и Дмитрия двое детей, мальчики 5 и 6 лет ходят в детский сад. - Авт.).

- С их стороны никогда не было попыток встретиться с мальчиками. Да мне и не хотелось бы, чтобы мои сыновья общались с ними. Они поддерживают действия Грачева. Мол, Дима все сделал правильно, просто я его довела. Поэтому я против их встреч с детьми. Что они будут им говорить? Что папа, отрубивший маме руки, молодец, а мама - нехорошая?

- Грачев требовал, чтобы вы дождались его из тюрьмы. Иначе, мол, он покалечит ваших родных. Ему дали 14 лет. Это значит, уже года через четыре он может претендовать на условно-досрочное освобождение...

- Опасения есть, конечно. Я переживаю за свою безопасность, за своих детей, за своих родных. Насколько мне известно, Грачева уже отправили в колонию. Но подробности нам пока не сообщали. По закону нас должны информировать о его перемещениях.

Еще в самом начале всей этой истории Рита была в тупике: как рассказать обо всем детям? Мальчикам сказали, что мама попала в автокатастрофу. Но родные переживали, что в детсаду кто-то может объяснить, как все на самом деле было…

- Дети по-прежнему думают, что мама попала в аварию. Я не знаю, как правильно рассказать правду, чтобы у них не осталось никаких психологических травм.

- Про отца мальчики спрашивают?

- Нет. Они помнят только одно, что папа маму бил.

«Активно ищу работу»

Рита - очень красивая женщина. А еще многих поражает, насколько она сильная духом. Другой бы впал в депрессию, заперся в себе, считая, что жизнь закончена. Но Рита все время на позитиве! Широко улыбается.

Как-то мама Риты, Инна Владимировна, рассказывала: в соцсетях ей написал мужчина, мол, хотел бы жениться на ее дочери.

- А что на личном фронте?

- Скажу так. Я не собираюсь ставить крест на своей личной жизни. Да, я собираюсь замуж в дальнейшем. Но сейчас есть более глобальные для меня вещи. Надо долечиться, насколько это возможно. Понятно, что пришитой рукой и протезом я никогда не смогу владеть как настоящими руками. Но хочу сделать по максимуму все, что возможно для восстановления части функций. И очень хочу найти работу. Не могу уже сидеть дома. Материально нужно обеспечивать детей. Раньше я работала в газете начальником отдела рекламы. Я хотела бы продолжить в этой же сфере. Есть несколько вариантов, хожу на собеседования. Думаю, что в течение месяца мне уже удастся выйти на работу. Очень жду этого. У меня первая группа инвалидности, но в соцзащите сказали, что я имею право работать.

А В ЭТО ВРЕМЯ

С котом гуляет на поводке

Перед Новым годом у Риты появился новый питомец - бенгальский кот. Это подарок друзей. У хвостатого теперь несколько домашних имен - Тигряш, Тигран, Ти.

- Он очень активный, энергичный. Царапучий! Лазает по всем карнизам, - улыбается Рита. - И любит купаться. Коту только полгодика, но мы потихоньку начали практиковать с Тигряшем прогулки на поводке по улице. Он пока всего остерегается, внешний мир ему в новинку. Дети от нашего Ти без ума.

СПРАВКА «КП»

В декабре 2017-го грузчик из подмосковного Серпухова Дмитрий Грачев посадил свою жену в машину и вывез в лес. Пара только подала документы на развод: мужчина подозревал Риту в измене. В лесу он достал из багажника заранее приготовленные хомуты-стяжки, топорик, медицинские жгуты. Связал жену, а потом, размахивая над головой топором, приказал положить руки на пень. И начал кромсать Рите кисти, требуя, чтобы она сказала правду, что изменяла. Женщине не в чем было признаваться... Затем садист отвез жену в больницу и пошел сдаваться в полицию.

Московские врачи чудом пришили Рите левую руку по частям. Правую спасти не удалось. Сейчас Рита, прошедшая полдюжины курсов реабилитации и еще несколько операций, носит на правой руке протез. В октябре 2018 года Дмитрия Грачева приговорили к 14 годам колонии.

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