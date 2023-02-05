Худеем по науке: добавь белка и не пропускай ужин

Отказывать себе в ужине, если вы голодны, не имеет смысла. Фото: Shutterstock

- На протяжении многих тысячелетий голод был обычным явлением. Гораздо более частым, чем обилие еды. В таких условиях хороший аппетит позволял накопить больше энергии и повышал шансы выжить и оставить потомство, - рассказывает главный терапевт Минздрава России, академик РАН, доктор медицинских наук Оксана Драпкина.

Словом, прожорливость в нас заложила сама эволюция. Да еще «подкрепила» аппетит связью с системой вознаграждения в головном мозга, добавляет врач. Благодаря этому мы получаем неземное наслаждение, уплетая отбивные и тортики.

- Сегодня люди живут в среде, где производится больше пищи, чем нам необходимо, - отмечает эксперт. - Возникло вопиющее несоответствие между эволюционным стремлением к поиску еды и нынешним доступом к ней. Поэтому нам нужно контролировать объемы употребляемой пищи и состав своего рациона.

ЕДА ЖИРНЕЕ - КОНТРОЛЬ СЛАБЕЕ

Недавно ученые выяснили, что жирная еда, судя по всему, ослабляет способность мозга контролировать потребление калорий. Попросту говоря - способствует перееданию. Пока, правда, такой эффект подтвержден у лабораторных животных, крыс. Но в плане восприятия пищи мы с ними очень похожи, отмечают биологи.

Исследователи факультета нейронаук Медицинского колледжа Пенсильвании (США) поставили опыт на двух группах подопытных грызунов. У тех, кого кормили сверхкалорийной едой, через 10-14 дней резко снизилась чувствительность клеток мозга астроцитов. А они играют очень важную роль, в том числе - реагируют на калорийность съеденного и участвуют в отправке сигнала: организму уже достаточно, вставай из-за стола. При высокожирной диете астроциты перестают работать должным образом. Команда «стоп, прекрати объедаться» слышна все слабее и слабее…

Авторы научной работы пока не дают конкретных рекомендаций для людей - нужны дополнительные исследования. Но в любом случае очевидно, что злоупотребление жирной едой худеющим не полезно. В то же время врачи против того, чтобы совсем отказываться от жиров в рационе.

НА ЗАМЕТКУ: согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, физиологическая потребность в жирах составляет от 72 до 127 г/сутки для мужчин и от 57 до 100 г/сутки для женщин. На сколько можно и нужно урезать жировую составляющую рациона для похудения каждому конкретному человеку, определяет врач-диетолог или эндокринолог.

БЛОКИРУЕМ «ГОРМОН ГОЛОДА»

У людей с лишним весом есть особенность: повышенный уровень «гормона голода» грелина (в этом «виновата», в том числе, жировая ткань).

- Грелин долго остается на максимальных значениях, даже когда вес уходит, - предупреждает врач-гастроэнтеролог, эксперт телеканала «Доктор» Валерия Кайбышева. - Поэтому первое правило, которое нужно соблюдать худеющим и желающим сохранить достигнутую форму - это контроль аппетита с помощью дробности питания. Рекомендуется от 5 до 7 приемов пищи в день.

Еще одна полезная подсказка: гормон грелин блокируется белком животного происхождения. Это мясо, рыба, яйца, молоко и молочные продукты.

- Не так давно в желудке были обнаружены рецепторы, которые реагируют на «белковый вкус», - рассказывает Кайбышева. - Поэтому мы советуем включать в каждый прием пищи белок животного происхождения. Тогда выработка грелина уменьшается, а насыщение длится намного дольше.

Американская ассоциация диетологов с целью «обуздания» гормона голода рекомендует употреблять взрослым 1,2-1,6 г белка на 1 кг массы тела в день. Российские врачи склоняются к тому, что достаточно 0,75-1 г белка на 1 кг веса. А при болезнях почек количество должно быть еще ниже.

«Также стоит иметь в виду, что из-за лишнего веса развивается лептинорезистентность. Это невосприимчивость к гормону лептину, который отвечает за чувство сытости, - поясняет гастроэнтеролог. - Чтобы установить самоконтроль, мы даем простую рекомендацию: уменьшить свою традиционную порцию на 30%».

ЗАВТРАК СЪЕШЬ САМ. И УЖИН ТОЖЕ

- Есть исследования, которые показывают, что утренний прием пищи в течении 1-2-х часов после пробуждения повышает обмен веществ, препятствует перееданию в течение дня, улучшает настроение, способствует бодрому состоянию, - радует врач-диетолог, нутрициолог, эксперт телеканала «Доктор» Наталья Нефёдова. - Также, изучая более 30 000 взрослых, ученые обнаружили: те, кто регулярно пропускает завтрак, недополучают жизненно важные питательные вещества. А именно: кальций, витамин С и клетчатку - они содержатся в типичных продуктах для завтрака: цельнозерновых хлопьях, фруктах, молоке. Такие люди чаще перекусывают в течение дня.

С другой стороны, есть исследования, которые не подтверждают, что ежедневный завтрак сам по себе способствует похудению, признает врач. Возможно, дело не в нем самом. А в том, что люди, которые регулярно завтракают, обычно имеют более четкий график, более высокий социально-экономический статус или более здоровые привычки, поясняет Наталья Нефёдова.

А что насчет ужина? Отдавать ли его врагу? Известный врач и телеведущий Александр Мясников категорически против.

- Хорошая новость для желающих скинуть вес, - анонсировал он недавно в своем блоге. - Ученые провели исследование: одной группе людей с избыточным весом ограничивали количество калорий до 1500-1800 кКал в сутки мужчинам и 1200-1500 кКал женщинам. И интервал приема пищи: от 8 утра до 16 вечера. Другой группе просто урезали калории, без ограничений по времени приема пищи. На выходе первая группа по показателям снижения индекса массы тела, объема талии и метаболическим рискам НЕ имела преимуществ перед второй!

Словом, отказывать себе в ужине, если вы голодны, не имеет смысла. Главное - ограничить общее, суммарное количество калорий за день.

ВАЖНО

Врачи рекомендуют худеющим уменьшить калорийность своего питания на 500-600 кКал в сутки от дневной энергетической потребности. Она составляет 2000-2200 кКал для мужчин и 1800-2000 кКал для женщин.

- Рассчитать индивидуальную суточную калорийность питания могут помочь мобильные приложения (сейчас таких большой выбор. - Ред.), - говорит врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Арсений Русанов. - Однако важно не переусердствовать. Минимальная рекомендованная калорийность для женщин – 1200 кКал/сутки, для мужчин – 1500 кКал/сутки.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Советы академика Драпкиной

Вот, что еще рекомендует главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина:

- Ешьте медленно. Организму требуется около 20 минут, чтобы почувствовать насыщение.

- Выпейте стакан чистой воды за 20-30 минут перед едой.

- Замените свою обычную тарелку на меньшую по размеру – уменьшится и порция.

- Не садитесь на жесткие диеты. Они усилят отрицательные эмоции и приведут к срыву. Чтобы этого не произошло, вы, например, можете раз в неделю баловать себя небольшим кусочком любимого продукта.

- Если не можете отказаться от сладкого, перейдите на полезные перекусы: свежие фрукты, ягоды, орехи, сухофрукты.

- Ведите пищевой дневник. Это поможет выявить причины, ведущие к перееданию.

- Если никак не удается справиться с перееданием, обратитесь к врачу. Возможно, вам не хватает каких-либо витаминов или микроэлементов (в частности, дефицит железа провоцирует повышенный аппетит. - Ред.).

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