Фото Никиты Михалкова с новорожденной дочерью вызвало переполох

Михалков продолжает активно работать и снимать кино Фото: Алексей БУЛАТОВ

Никита Михалков отмечает 76-летие. У знаменитого режиссера четверо детей от разных браков,11 внуков и один правнук. Мэтр называет наследников своим главным богатством. По случаю важной даты младшая дочь артиста Надежда показала редкую фотографию.

Никита Михалков получает теплые поздравления по случаю Дня рождения. Режиссера, конечно же, поздравили и самые близкие. Младшая дочь Надежда опубликовала одно из самых трогательных признаний в любви, которое сопроводила уникальной фотографией из семейного архива.

В кадре Никита Сергеевич нежно прижимает новорожденную дочь к груди. "Эта фотография очень точно передает наши отношения. Держишь крепко, но нежно, а я не сопротивляюсь, но на всякий случай морщусь. Пап, с Днем рождения. Будь с нами и будь здоров", - написала наследница в блоге. Поклонники пришли в восторг от фото, отметив, что "Никита Сергеевич всегда был трепетным отцом".

Поздравила Михалкова и его вторая жена. Супруги счастливы в браке почти 50 лет. "У тебя есть все самое главное. Для многих ты творческий и гражданский ориентир. Твори! Ждем твоих фильмов! Ну, и здоровья", - отметила Татьяна Евгеньевна.

Михалков продолжает активно работать и снимать кино. И это при том, что недавно мэтр рассказал о проблемах со здоровьем. Он семь раз ложился на операцию, чтобы решить проблему с суставом. В общей сложности Никита Сергеевич провел под наркозом 39 часов.

Никита Сергеевич нежно прижимает новорожденную дочь к груди Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

За свою карьеру народный артист успел снять порядка 30 фильмов, создать собственную продюсерскую компанию, получить "Оскар" и воспитать четверых детей. От первого брака с Анастасией Вертинской в 1966 году на свет появился первенец режиссера Степан. От брака с Татьяной Михалковой родились две дочери Анна и Надежда и сын Артем.

"Есть пары, которые идут по жизни вдвоем, и остальной мир им не нужен. Никита никогда не бывает один… У нас в доме постоянно кто-то жил, ночевал. Не было тихих вечеров вдвоем. Все проходило через дом, фильмы рождались у меня на глазах, группа съемочная жила у нас на даче, мешками картошку покупали… Но, как говорила мама Никиты Наталья Петровна, главное - смотреть не друг на друга, а в одну сторону", - делилась Татьяна Евгеньевна.