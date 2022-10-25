Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин проведет первое заседание Координационного совета сегодня 25 октября 2022. Сайт KP.RU рассказывает, когда состоится выступление главы государства, а также будет вести прямую онлайн-трансляцию с выступления Путина на заседании Координационного совета.

Российский лидер сегодня соберет образованный при правительстве Координационный совет по обеспечению нужд Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации на фоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

- 25 октября 2022 года Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи проведет заседание координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов, - отмечается в сообщении.

Отмечается, что с докладами перед главой государства выступят премьер-министр РФ и председатель Координационного совета Михаил Мишустин, а также мэр Москвы Сергей Собянин. Прямая онлайн-трансляция с выступления Владимира Путина на заседании координационного совета будет доступна на сайте KP.RU.

Напомним, в прошлую пятницу, 21 октября, Путин подписал Указ об создании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.