Российские спасатели помогают извлекать людей из-под завалов после землетрясения в Турции Фото: REUTERS

Турецкий город Диярбакыр оказался совсем рядом с эпиценром страшного землетрясения в Турции, унесшего жизни свыше трех тысяч жителей страны. В результате подземных толчков город оказался в руинах.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию с турецких улиц, всего пару дней назад ухоженных и процветающих, которые после землетрясения завалены камнями обрушившихся зданий.

Что происходит в Турции после землетрясения: Прямая онлайн-трансляция с улиц

В Турции продолжается ликвидация последствий землетрясения. К турецким коллегам, извлекающим людей из-под завалов строений, присоединились спасатели из России и других государств. Все это можно увидеть в прямой-онлайн трансляции KP.RU.

Напомним, сотрудники МЧС России прибыли в Турцию ночью 7 февраля 2023 года. С ними прилетел спецкор "Комсомольской правды" Владимир Веленгурин. Он будет передавать оперативную информацию с улиц Турции после землетрясения, в том числе в режиме онлайн-трансляции.