Предупреждение РАН: Катастрофическое землетрясение в Турции будет отзываться толчками многие десятилетия

Сейсмолог Шебалин заявил, что разрушительные подземные толчки в Турции возможны еще две недели Фото: REUTERS

Катастрофическое землетрясение в Турции и Сирии уникально, признают российские сейсмологи. Чем? Количеством афтершоков, то есть повторных подземных толчков. За полтора дня после первого, самого мощного толчка магнитолой 7,8, зафиксированы уже сотни афтершоков разной силы.

- Афтершоковый процесс идёт значительно быстрее, чем обычно при землетрясениях такой силы. Ещё 15 дней мы должны бояться афтершоков магнитудой 6 и выше, потом опасность резко падает, - такой прогноз дал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук, член-корреспондент РАН Петр Шебалин.

Но это - если говорить об очень ощутимых отголосках, когда каждый новый толчок по сути и сам - удар стихии. А в принципе же после мощных землетрясений потряхивать может не то что месяцами, а даже десятилетиями!

- После землетрясения в Калифорнии 1952 года афтершоки непосредственно в очаге продолжаются до сих пор, - удивил Петр Шабалин. - Но мы в своих прогнозах о 15 днях говорим именно об афтершоках, которые представляют опасность новых разрушений.

ПО ТЕМЕ

Причина чудовищного землетрясения в Турции: трясти будет еще целый месяц?

Толчок силой почти в 8 баллов могло спровоцировать трагическое совпадение сразу нескольких случайностей (подробнее)

Почему землетрясения продолжают разрушать Турцию: в недрах страны сработала гигантская "мина"

Турецкое землетрясение ощутили даже в Гренландии (подробнее)