Ксения Собчак издевается: ее винят в панической эмиграции, а она шикует

Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

За жизнью Ксении Собчак пристально следят миллионы россиян. А в свете последних событий в связи с массовым побегом знаменитостей из России к блондинке приковано всеобщее внимание еще и потому, что с завидной регулярностью всплывают данные то о походе жены Константина Богомолова в посольство Израиля, то покупка дорогой недвижимости в Дубае, то эмиграция в Турцию. Телеведущая не из тех, кто дает спуск злопыхателям. Она едко отвечает завистникам в своей издевательской манере.

Ксения Собчак поиздевалась над очередным разоблачением. Россияне обсуждают сообщение о том, что жена Константина Богомолова и его теща Людмила Нарусова якобы в панике покинули Россию и улетели в Стамбул.

По словам 40-летней Собчак, ни она, ни ее мама никуда не бежали. При этом Ксения не скрывает, что мотается по за границам, но исключительно по работе.

"Тут опять какое-то ... по трубам понеслось... Мол, я в каком-то Стамбуле, куда-то поспешно лечу с мамой… Друзья, я снимаю сюжет вместе со своей прекрасной группой в Тель-Авиве. Готовлю для вас очередной репортаж. Через два дня возвращаюсь в Москву", - дала она отлуп злопыхателям.

Своим недоброжелателям блондинка заявила, что пытается везде успеть. Знаменитость не скрывает, что останавливается в самых дорогих отелях или выбирает роскошные виллы. Довольно часто воспитанница "Дома-2" дразнит публику фото и видео, показывая роскошные интерьеры, в которых останавливается.

"Посмотрите какой красивый отель soho , в котором я остановилась в Стамбуле. Очень модная точка , прямо ньюйоркский вайб".

Также она уколола тех, кто пытается делать вбросы о ней. "Через пару дней не забудьте запостить обиженное «о, нет, Ксения Собчак вернулась в Москву, как же так?»" - добавила женщина.

Напомним, минувшей весной Ксения почти на два месяца покидала Россию вместе с пятилетним сыном Платоном. Они жили в Израиле.