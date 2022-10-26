Стала известна участь бежавшей из России Ксении Собчак: "После такого финта точно окажется за решеткой"

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Статус Ксении Собчак в уголовном деле о вымогательстве, похоже, определен: она не свидетель, а подозреваемая. Об этом ТАСС сообщили сразу несколько источников. По предварительным данным, журналистка вымогала у должностного лица "Ростеха" деньги (или имущество) в особо крупном размере: это пункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ. Наказание за подобные преступления сурово: до 15 лет лишения свободы.

Но если подозреваемый покинул страну, фактически скрывшись от правоохранителей, не усугубит ли это его положение?

- Прежде всего, надо доказать, что Ксения Собчак знала о своем статусе - ведь ни в каких документах, судя по имеющейся информации, она не расписывалась. И ее случай не является побегом из под стражи, так что дополнительного наказания за отъезд из России не будет, - разъясняет звездный адвокат Андрей Алешкин. - В такой ситуации в отношении подозреваемого начинается заочное расследование. Можно заочно арестовать, объявить в розыск и так далее, создав массу неприятностей для беглеца. Скрылась Собчак или не скрылась, она все равно будет подвергаться уголовной ответственности. Но Ксения утяжелила свое положение, потому что ей могли избрать разные меры пресечения, в том числе щадящие - например, домашний арест или запрет определенных действий. А вот после такого финта она получит только арест, то есть окажется за решеткой.

СОБЧАК НАПРОРОЧИЛИ ПРОБЛЕМЫ С ЗАКОНОМ

О том, что грядут большие перемены, полгода назад телеведущую предупреждала очередная героиня интервью Ника Белоцерковская, признанная теперь иноагентом. Разложив карты Таро, она напророчила Собчак проблемы с законом, которые будут исходить от "какого-то очень серьезного объединения".

- Я подозреваю, что на тебя напишут заявление. Бойся мужчину. Проблемы будут настолько серьезные, что ты будешь думать: давать тебе взятку или не давать? - спрогнозировала тогда "гадалка". - К сожалению, удача тебя покинет.

ХРОНИКА СКАНДАЛОВ: ДОПРОСЫ, ПРОВЕРКИ И РАССЛЕДОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ СОБЧАК В 2022 ГОДУ

Только в этом году у Ксении Анатольевны несколько раз возникали проблемы с законом. Но каждый раз она выходила сухой из воды.

Октябрь 2022: Собчак вызвали на допрос. Полиция усмотрела в действиях журналистки признаки распространение фейков о государственной власти и попросила Следственный комитет возбудить дело. Это было связано с весенним интервью режиссера Виталия Манского на канале "Осторожно: Собчак", где гость весьма недвусмысленно высказался о воровстве на кинофестивалях, спонсируемых из бюджета. На самого Манского завели дело о клевете, он находится в бегах. Ксению пытались привлечь как соучастницу: мол, она могла заранее договориться с гостем о том, что в эфире прозвучат порочащие сведения. Впрочем, эксперты сразу заявили, что доказать вину Собчак в этом случае практически невозможно.

Только в этом году у Ксении Собчак уже несколько раз возникали проблемы с законом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Июнь 2022: на мошеннические действия Собчак пожаловались в СК, началась проверка, которая грозила обернуться тюремным сроком в 10 лет. Такими проблемами аукнулся Ксении ее нашумевший онлайн-марафон о личном успехе. Тогда трое вип-клиентов, купивших тариф за 600 тысяч рублей, заявили, что никаких услуг не получили. Сама же ведущая назвала происходящее провокацией. Впрочем, после жалобы в Следственный комитет людям вернули деньги, и громкая тема сошла на нет.

Май 2022: Собчак проверяли на иноагента. Общественный комитет по выявлению иностранного вмешательства начал проверку в отношении Ксении Собчак и членов ее команды, выпускающей ютуб-шоу «Осторожно Собчак!». Это расследование ничем не закончилось.

ГДЕ СЕЙЧАС МУЖ КСЕНИИ СОБЧАК

Говорят, именно Константин Богомолов встречал силовиков сегодня утром на пороге загородного дома в элитном поселке "Горки-8". Но после этого режиссера никто не видел. Его телефон не отвечает, а в Театре на Малой Бронной худрук сегодня не появлялся.

- Возможно, будет завтра. Но гарантировать не можем, - кратко ответили KP.RU в театре.