Раскрыт план Украины с подрывом «грязной бомбы» в Чернобыльской зоне отчуждения

На Украине уже изготовили муляж ракеты российского комплекса «Искандер» (на фото) для провокации с "грязной бомбой". Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/Shutterstock

Подготовка к подрыву Киевом ядерной «грязной бомбы» завершена. Об этом сообщает источник РИА Новости, знакомый с ситуацией. Техническая часть уже готова, говорит он.

Для этого на украинском «Южмаш» (это крупное предприятие в городе Днепр по производству ракетно-космической техники и другой наукоёмкой продукции) уже изготовили муляж ракеты российского комплекса «Искандер».

Эту ракету создали на базе «Точки-У», которая на Украине есть в избытке. Ракеты на самом деле похожи. Внешне они отличаются только размером и направляющими («крыльями»).

В эту «Точку-У» уже вставлена и «начинка» от «Искандера», которую будут предъявлять общественности после того, как произойдет трагедия.

Сама схема провокации будет такая: Киев запускает в воздух муляж «Искандера» с ядерной начинкой и сам же сбивает силами собственного ПВО. Сразу после этого начинается информационная кампания по дискредитации России - миру предъявляются останки «российской ракеты» (фрагменты ее макета, элементы электроники) и заявляется, что российские вооруженные силы запустили ядерный заряд по Украине.

Сама операция будет проходить в Чернобыльской зоне отчуждения - туда ни у кого нет доступа, да и не страшно, что поднимается уровень радиации (там нет населения).

Для того, чтобы в своих медиа «оправдать» «применение Россией тактического ядерного заряда» Киеву нужен повод. Что это будет - «второй Крымский мост», очередное громкое убийство, наподобие Дарьи Дугиной - пока неизвестно.

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