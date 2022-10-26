Фигурант дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Ариан Романовский арестован на два месяца

По версии следствия, экс-редактор «Татлера» Ариан Кузьмин вымогал 11 млн рублей. Фото: Александр РОГОЗА

Вслед за Кириллом Сухановым Тверской суд отправил под арест на два месяца и второго фигуранта дела о вымогательстве у главы «Ростеха» - Ариана Кузьмина (Романовского), который ранее работал редактором издания «Татлер».

ТРЕБОВАЛИ 11 МЛН РУБЛЕЙ

Напомним, по версии следствия дело было так. Романовский и Суханов создали 11 октября телеграм-канал «Тушите Свет», 22 октября на нем появилась некая негативная публикация о топ-сотруднике «Ростеха», после чего главе госкорпорации Сергею Чемезову поступило предложение. Молодые люди предложили ему за определенную плату удалить сообщение и впредь поставить «блок на негатив» (то есть, больше не публиковать на этом канале плохих статей про него и его сотрудников). Озвученная чиновнику стоимость услуги - 11 млн рублей.

Однако Чемезов написал заявление в полицию и передача задатка Суханову проходила в одном из московских ресторанов уже под присмотром оперативников. Гендиректора медиа-компании Ксении Собчак «КС2» взяли с поличным.

Это было вечером во вторник. Позже задержали Романовского. А в среду утром оперативники приехали с обыском в загородный дом Собчак. Но саму телеведущую не застали. По имеющейся информации, Ксения Анатольевна накануне ночью транзитом через Беларусь уехала в Литву.

ВИНУ НЕ ПРИЗНАЕТ

Перед судебным заседанием по ходатайству следствия об аресте Ариана Кузьмина его адвокат отказался уточнять, в чем именно обвиняют его клиента.

- Могу сказать одно: мой подзащитный своей вины по этому делу не признает, - заявил адвокат Гаджи Алиев корреспонденту KP.RU.

Защитники Кузьмина передали судье три характеристики с предыдущих мест работы (в том числе журнала Vogue и рекламного агентства).

- У нас еще есть характеристика от представительства Республики Саха-Якутия - что он активно участвовал в акциях «Крымская Весна», «Бессмертный полк» и характеризуется как патриот.

«МОЖЕТ СБЕЖАТЬ И УГРОЖАТЬ СВИДЕТЕЛЯМ»

Адвокаты просили не заключать клиента под стражу. Следователь парировала, что на свободе фигурант может скрыться, угрожать свидетелям и продолжать «заниматься преступной деятельностью»:

- Преступная деятельность Кузьмина подтверждена собранными материалами.

Прокурор напомнила, что уголовное дело сейчас находится в «активной фазе расследования» и не все еще фигуранты задержаны. (Намек на Собчак? - Авт.).

Судья сообщил, что в материалах уголовного дела есть расшифровки телефонных разговоров между фигурантами.

«В ИСТОЩЕННОМ СОСТОЯНИИ»

В данный момент «та самая» публикация на канале «Тушите свет» удалена. Что в ней было - неизвестно. Ариан Кузьмин упомянул, выступая в суде, что речь шла о некоем светском мероприятии.

- Признаю, что опубликовал эту новость. Но не вижу в ней ничего крамольного. Я давно работаю в журналистике и пишу статьи со светских мероприятий. Все люди ходят к кому-либо на день рождения. Никаких переговоров с Чемезовым я не вел, никакие деньги не обсуждал. Планирую сотрудничать со следствием. Я единственный сын матери-пенсионерки и ветерана труда.

В данный момент «та самая» публикация на канале «Тушите свет» удалена. Что в ней было - неизвестно. Ариан Кузьмин упомянул, выступая в суде, что речь шла о некоем светском мероприятии. Фото: Пресс-служба Тверского суда

Адвокаты настаивали, что Кузьмин никуда убегать не собирается и никого шантажировать не мог, «потому что это не соответствует его жизненным принципам».

В суде уточнили, что Кузьмин обвиняется по статье «Вымогательство группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» (то есть на сумму более 1 млн рублей). Максимальное наказание по ней - реальный срок от 7 до 15 лет.

Позже судья Анатолий Беляков озвучил свое решение: Ариан Кузьмин арестован на два месяца.

Правда, при чем во всей этой истории Ксения Собчак, официально пока никто так и не объяснил...

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