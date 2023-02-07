«Все рухнуло, осталась лишь наша кровать»: Мать 3-летнего мальчика в Ефремове рассказала о чудесном спасении при взрыве

Мать с ребенком спасло чудо Фото: СОЦСЕТИ

Видео спасения трехлетнего ребенка из-под завалов обрушившегося в Ефремове дома разлетелось по Сети. На кадрах видно, как после взрыва газа мужчины достают из-под обломков мальчика и спешно несут его к медикам. Дальнейшая судьба малыша оставалась неизвестна. KP.RU узнала имя ребенка и нашла его семью. Оказалось, что в доме момент обрушения мальчик был с мамой, тетей и годовалой двоюродной сестрой. О том, что спасло ребенка и почему других членов семьи под обломками так и не нашли, KP.RU рассказать мать малыша Анастасия Васильковская.

- Сейчас у сына уже все хорошо. У него голова была пробита, медики уже все зашили. Кости целы, - вздыхает в разговоре с KP.RU мать мальчика. - Мы были вчетвером в момент обрушения. Мою сестру и ее дочку так и не нашли. Сестра беременная, а ее дочке всего год. Мы с сыном спали в момент обрушения, нас это и спасло. Проснулись от грохота - будто выстрел. Когда открыли глаза, были уже под завалами.

Ребенок спал в момент обрушения Фото: СОЦСЕТИ

Анастасию и ее ребенка спасло настоящее чудо. От ее квартиры остался лишь небольшой клочок.

- Вся наша квартира рухнула, осталась только одна кровать, на которой мы были. Ни потолка, ни пола. Одна кровать! Мы кое-как за нее держались, она стояла под наклоном. На нас плита упала. Я орала, ребенок плакал, у него кровь текла из головы. Нам мужчины помогли вылезти через дырку. Удивительно, но на мне ни царапины.

Сейчас Анастасия укладывает сына спать. Медики заверили ее, что серьезных травм он не получил. О судьбе своей сестры и ее ребенка она пока ничего не знает. На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС. По последним данным, в трагедии погибли пять человек.

Сейчас малышу уже ничего не угрожает Фото: СОЦСЕТИ

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