В момент взрыва семейная пара оказалась дома ФОТО: соцсети

В Ефремове Тульской области продолжают разбирать завалы после обрушения подъезда в пятиэтажке на улице Химиков. Вечером 7 февраля там взорвался газ, от квартир на верхних этажах осталась лишь одна стена. Из-под обломков живыми спасателям удалось вытащить 7 человек. В больнице находятся трое жильцов, в том числе 1 ребенок. По озвученным сутки назад данным, в ЧП погибли 5 человек. Среди них оказалась и молодая девушка Александра Плаксина, которую всю ночь пытались разыскать родные.

- Моя племянница не выходит на связь. Жила в этом подъезде. Мужа нашли. Он в тяжелом состоянии. Может есть информация, напишите, пожалуйста, - кинула клич в соцсетях тетя девушки.

Молодой девушке не удалось выжить ФОТО: соцсети

Саша жила на улице Химиков вместе со своим мужем Евгением. В момент взрыва они оба оказались дома. Мужчину удалось достать из-под завалов тем же вечером. В тяжелом состоянии его госпитализировали, а вот от Саши никакой информации у родных не было. Всю ночь близкие пытались дозвониться девушке. Только утром они узнали, что Саша погибла.

- Сашу нашли. Она в морге, - рассказала KP.RU тетя девушки.

Сейчас в морге на опознании находится ее мать. По данным KP.RU под завалами могут находиться еще двое – беременная и годовалый ребенок. Их также разыскивают родственники.

- Их до сих пор не смогли достать, моя беременная сестра и ее годовалая дочь где-то под обломками, - рассказала KP.RU спасшаяся из-под завалов мать трехлетнего ребенка.

Дом обрушился из-за взрыва газа ФОТО: соцсети

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