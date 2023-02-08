У Романа Костомарова прогрессирует некроз рук после ампутации стоп

Фигурист Роман Костомаров Фото: Даниил ОПАРИН

После ампутации стоп состояние Романа Костомарова остается тяжелым. Фигурист находится в сознании после ампутации стоп из-за сепсиса. Однако известно, что у олимпийского чемпиона прогрессирует некроз верхних конечностей. Спортсмен не может согнуть пальцы. Меж тем по настоянию родных информацию о состоянии Романа засекретили.

"Утром был осмотр. Роман Костомаров в сознании, на руках пальцы наблюдают. Скажем так, пожать руку он не может. Но там не такой выраженный некроз", - цитирует источник 5-tv.ru.

Меж тем в связи с утечками о состоянии здоровья российского фигуриста, для него завели конфиденциальную электронную карту. Результаты анализов спортсмена, данные о диагнозах и операциях будут дополнительно защищены, пишет life.ru.

Теперь получить доступ к медицинской карте Костомарова может лишь ограниченный круг врачей. Речь идет о медиках, которые имеют специальные права и дополнительный пароль.

На данный момент известно, что 46-летнему Костомарову из-за сепсиса ампутировали обе стопы. Однако официально эта информация никем не подтверждалась.

Страшный диагноз фигуриста многие сравнивают с тем, что происходило с Юлией Началовой. Правда, она отказалась от ампутации и умерла, не оставив себе шанса на спасение.

У Костомарова все началось с ковида - фигуриста ввели в кому, потом подключили сначала к ИВЛ, затем к ЭКМО. Затем развился некроз конечностей. Врачам пришлось ставить Романа перед выбором - потерять стопы, но повысить шансы на выживание, или рисковать жизнью. "К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Сейчас идет борьба за руки. Роман в сознании, продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей", - сообщали источники.

При этом врачи не исключают, что ампутацией стоп дело не ограничится. Из-за сепсиса развилась гангрена. Теперь в опасности руки спортсмена.

Стоит отметить, что гангрены бывают двух видов: сухая и влажная. Влажная - очень быстротечная, поэтому ее быстро приходиться останавливать и ампутировать зараженную часть, чтобы позже не ампутировать еще выше. Если с влажной гангреной промедлить, то есть большой риск скоротечной смерти пациента.

Сухая гангрена чуть медленнее, но тоже очень важно ампутировать зараженную часть вовремя. Ампутация при гангрене - вынужденная операция, если не помогли антибиотики, переливание крови. Если не ампутировать сегодня, то завтра придется ампутировать выше.

"Раньше в надежде сохранить стопу ампутировали пальцы, потом все-таки приходилось ампутировать стопы, а потом и по бедро. Важна решительность и быстрота действий. Но ампутация может спасти жизнь, а для пациента это самое главное", - цитирует Sport24 врача Льва Авербаха.