Раскрыт пессимистичный прогноз о борющемся с сепсисом Романе Костомарове

Роман Костомаров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За новостями о состоянии Романа Костомарова следят не только его близкие и друзья, но и простые поклонники. После отключения фигуриста от экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) возникли осложнения. Из-за сепсиса у пациента развилась гангрена, спортсмену ампутировали стопы. Сейчас под угрозой - руки.

Врачи продолжают бороться за жизнь Романа Костомарова. Спортсмен более пяти дней был подключен к системе оксигенации. За это время медикам удалось стабилизировать его состояние, но в организме олимпийского чемпиона развился гидроторакс, сепсис, некроз.

"В каждый момент использования ЭКМО возможны осложнения - почечная недостаточность, геморрагические кровотечения, сепсис. Также развиваются тромбозы, что может привести к нарушению кровообращения и гангрене", - отметил врач-хирург высшей категории Иван Руссу.

В случае с 46-летним Костомаровым ситуацию, по словам кандидата медицинских наук, осложнил неожиданный поворот в течении болезни. Руссу предположил, что могли случиться сбои в работе почек, легких и сердечно-сосудистой системы. "То есть возникла полиорганная недостаточность. А к ней, видимо, еще присоединилась инфекция, развилась газовая гангрена. В этом случае счет идет на часы", - цитирует врача 5-tv.ru.

Доктор не исключил, что современные антибактериальные препараты не возымели действие, так как организм фигуриста за время лечения мог к ним привыкнуть. "Поэтому остался лишь один вариант, чтобы спасти жизнь, - ампутировать пораженную конечность", - рассуждает эксперт.

Хирург, оценивая состояние спортсмена после ампутации, был очень осторожен. Он отметил, что сроки восстановления у всех индивидуальны. Так, при благоприятном прогнозе Роман восстановится максимум в течение двух месяцев.

Однако, если на фоне гангрены останется раневая инфекция, исход непредсказуем. "Может не зажить с первого раза. Тогда придется делать повторные операции, назначать антибактериальную терапию. Это может затянуться на год", - рассказал о возможных последствиях эксперт.

Коснулся он и самого пессимистичного прогноза. Если будет поражена костная ткань - остеомиелит - бороться с болезнью придется всю жизнь.

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