Фото: скрин видео МЧС

В Новосибирске на улице Линейная произошел взрыв газа в жилом многоквартирном доме. На месте случившегося работают оперативные службы города. Предполагается, что под завалами рухнувшего здания могут находиться люди. KP.RU публикует видео с места взрыва газа в жилом доме Новосибирска 9 февраля 2023 года.

Видео с места взрыва газа в жилом доме Новосибирска 9 февраля 2023 года

Очевидцы уже начали делиться в сети видео с места взрыва газа в жилом доме в Новосибирске. На кадрах видны сильные разрушения дома, от взрывной волны повылетали окна и обрушились перегородки здания. В результате случившегося один человек погиб, еще одного, доставленного в больницу, врачам удалось "откачать", восемь человек пострадали.

Как уточняет "КП-Новосибирск", следственный комитет после взрыва возбудил дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что причиной взрыва стал "хлопок газа", в результате которого произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома.