Врачи спасти одного человека, считавшегося погибшим при взрыве в Новосибирске

Фото: скрин видео МЧС

После взрыва в Новосибирске врачам удалось спасти одного человека, считавшегося погибшим. Об этом утром 9 февраля сообщил начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.

- Одного откачали в больнице, ... всего получается один погибший и восемь пострадавших, - уточнил он журналистам, объяснив, что раньше было известно о двух погибших.

При этом руководитель ведомства добавил, под завалами дома могут находиться три человека, сейчас их ищут спасатели.

Напомним, в Новосибирске на улице Линейная произошел взрыв газа в жилом многоквартирном доме. На месте случившегося работают оперативные службы города. Сайт KP.RU публиковал видео с места взрыва газа в жилом доме Новосибирска 9 февраля 2023 года.

Как пояснил губернатор региона Андрей Травников, в результате взрыва обрушился целый подъезд дома, сейчас местные власти будут оперативно решать вопрос с временным размещением горожан, оставшихся без жилья.