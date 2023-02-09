Николай Дроздов после переломов отказался от вегетарианства

Телеведущий Николай Дроздов. Фото: Сергей МИНАЕВ

85-летний Николай Николаевич Дроздов провел три недели в больнице. Телеведущий, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ Николай Дроздов собирался на работу в МГУ – вышел из подъезда, чтобы сесть в такси и неудачно упал. Поскользнулся, когда пытался обойти машины у дома – наступил в снег, а под ним оказался ледовый бугор. Ученый терпел боль дома, только на третий день обратился к врачам и был госпитализирован. На этой неделе звездного пациента выписали домой.

У Дроздова диагностировали повреждения семи ребер: переломы, трещины. Доктора помогли Николаю Николаевичу: обследовали, снимали боль, делали капельницы, обучили специальной гимнастике. Так как одно из ребер зацепило легкие, то назначали, в том числе и дыхательную гимнастику. Мэтр чувствует себя нормально, боли нет, но по рекомендации врачей пока не сойдет снег – из дома самостоятельно ни ногой.

Супруга ученого Татьяна Петровна Дроздова рассказала KP.RU, что Николай Николаевич уже дома: «Все в порядке у нас. Николай Николаевич под наблюдением врачей». Дроздов продолжит дома делать специальные упражнения и дыхательную гимнастику в трех положениях (сидя, стоя, лежа) – для скорейшей реабилитации и восстановления. Также будет посещать докторов в поликлинике – для наблюдения и контроля. Зимой Дроздов передвигается, опираясь на специальные палки (такие используют для скандинавской ходьбы). Рядом с ним постоянно жена и дочь. Теперь Николая Николаевича ждет домашний завтрак, обед и ужин.

Николай Дроздов с супругой Татьяной. Фото: Евгения ГУСЕВА

В сети появилась информация о том, что переломы у Дроздова случились из-за его вегетарианства. Николай Николаевич рассказывал нам еще до пандемии о том, что постепенно вернул мясо в рацион: «После переломов врачи посоветовали». Дело в том, что за последние 10 лет у Николая Николаевича было несколько травм: в 2013 году он после перелома ноги мужественно бежал в эстафете с олимпийским факелом. После этого были и еще падения – с велосипеда, на зарядке, на льду: как следствия перелом ребра, ключицы, руки… После первых травм врачи предупредили Дроздова – из-за отсутствия мяса в рационе кости с годами станут еще более хрупкими, что грозит частыми переломами. Также отсутствие животного белка в рационе приводит к снижению мышечной массы, что усугубляет последствия падений. Дроздов был вегетарианцем с конца 70-х годов, аргументировал так: «Наш желудок хорошо приспособлен к растительной пище, а вот на переваривание животной нужны большие энергозатраты. Кроме того, я спокоен, что ради меня не убивают животных». Последние несколько лет ученый согласился с доводами докторов и ест мясо. Николай Николаевич считает, что до сих пор нехватка некоторых микроэлементов в крови – отдаленные последствия вегетарианства. Сейчас ему с помощью терапии восполнили все дефициты в организме.

Татьяна Дроздова рассказала нам, что они с Николаем Николаевичем подумают о его реабилитации: «Надо в такой санаторий, чтобы не просто отдыхать, а с восстановлением. Есть у нас в Подмосковье хороший центр от института ревматологии, мы там уже два раза с Николаем Николаевичем лежали. Там есть различные тренажеры, программы реабилитации, бассейн. Если получится, и Николая Николаевича туда положат – было бы хорошо. И я с ним должна ехать - помогать ему».