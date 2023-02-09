Киркоров сделал неожиданное признание про украинских артистов

Среди запрещенных на Украине певцов оказался и Филипп Киркоров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В начале января Владимир Зеленский издал указ об очередном санкционном списке, куда попали многие российские звезды. Среди запрещенных на Украине певцов оказался и Филипп Киркоров.

На съемках клипа к саундтреку фильма Николая Лебедева «Нюрнберг» (премьера песни состоится 14 февраля -Ред.) артист поделился с репортами, что за последнее время растерял много украинских друзей, но все равно Филипп не озлобился, старается с позитивом смотреть на мир.

- 90% украинских коллег от меня отвернулись, к сожалению ,- признался «акулам пера» король российской сцены. - Я расстроен. Но недавно я был в Лас-Вегасе в Цирке дю Солей. Там на одной сцене выступали русские и украинские артисты. Значит мы можем общаться! Мы должны брать пример с них, - считает Филипп Киркоров.

На съемках клипа к саундтреку фильма Николая Лебедева «Нюрнберг» Киркоров признался, что потерял много украинских друзей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А вот на санкции Зеленского, как недавно писала KP.RU, Киркоров отреагировал иронично.

- Принимаю поздравления от всех друзей и знакомых о попадании в санкционный список мистера Зеленского. Спасибо вам за признание моего таланта, за признание моей значимости и популярности,-написал в своем блоге Киркоров. - Культуру, песни, произведения литературы как тогда, и тем более сейчас, невозможно отменить, пора бы это понять и принять, — высказался Филипп. — К сожалению, это явление cancel culture, как из произведения «Королевства кривых зеркал», искажает реальность и подобно отмене Салмана Рушди, вплоть до смертных санкции на братских территории его родины, восхваляется на западе.

- Мои старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарии , который ему присылают из-за океана ведет и его самого, и страну, которую ему доверили к пепелищу, мне очень жаль и его и близких мне людей из Украины, к сожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения и новости. А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, зайка моя, Зеленский? - обратился к бывшему коллеге артист.

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