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В мире31 октября 2022 15:26

Празднование Хэллоуина закончилось в Сеуле страшной трагедией

В Сеуле десятки человек погибли в давке на праздновании Хеллоуина
Людмила ПЛОТНИКОВА
В столице Южной Корее, Сеуле празднование Хэллоуина закончилось давкой.

В столице Южной Корее, Сеуле празднование Хэллоуина закончилось давкой.

Фото: REUTERS

В столице Южной Корее, Сеуле празднование Хэллоуина закончилось страшной трагедией.

Тысячи молодых людей собрались в квартале Итхэвон, известным своими ночной жизнью. В какой-то момент по неизвестной пока причине в гуще огромной толпы началась паника, люди бросились в одну сторону, образовалась страшная давка.

Фото: REUTERS

По одной из версий, несколько человек увидели заходящим в одну из гостиниц известного певца и бросились к нему с криками восторга.

Фото: REUTERS

Экстренные службы получили более 80 телефонных звонков с криками о помощи: у сотен молодых людей случилась остановка дыхания, у многих остановились сердца. Прибывшие расчеты скорой помощи и пожарных начали экстренную реанимацию пострадавших, но спасти удалось не всех. На данный момент, по неподтвержденным пока данным, сообщается,146-и погибших, среди которых есть дети.

Фото: REUTERS

Президент страны Юн Сок Ёль извещен о трагедии. Он распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Фото: REUTERS

Мэр Сеула О Се Хун, находившийся с визитом в одной из европейских стран, срочно прервал поездку и уже возвращается в Корею.

Происшествия: ЧП