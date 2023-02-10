Что происходит с Романом Костомаровым после ампутации: врачи назвали главные риски

Роман Костомаров. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Роман Костомаров за месяц пребывания в больнице пережил кому, сепсис, гангрену и ампутацию стоп - врачам пришлось пойти на отчаянный шаг, чтобы остановить заражение и отмирание тканей. Однако, на этом испытания фигуриста не закончились: как пишут СМИ со ссылкой на источники в Коммунарке, теперь спортсмен дал согласие на ампутацию пальцев на руках, которые ранее перестал чувствовать.

Кроме того, врачи озабочены состоянием крови пациента: она стала слишком жидкой, что чревато риском инсульта и отказом внутренних органов - печени и почек. Возможность таких последствий сайту KP.RU подтвердили специалисты.

- Когда фигуриста лечили от запущенной пневмонии, антибиотики лили ведрами - лечение очень мощное, другого выхода, как правило, нет, - объяснил пульмонолог Сергей Пурясев. - Это приводит к разрушению возбудителя - бактерии пневмококка. А разрушаясь, она выделяется токсин, который очень губителен для сердечно-сосудистой системы. Он даже приводит к коллапсу и фатальному исходу, потому что блокирует работу сердца и сосудов.

А по мнению врача-хирурга, профессора Первого МГМУ им. Сеченова Андрея Шестакова, ценой ампутации конечностей Романа Костомарова спасают от фатальных осложнений - отказа почек и печени.

- Убрать очаг воспаления - значит, попытаться спасти пациента от более тяжелых последствий, в частности, почечно-печеночной недостаточности, - отметил доктор - Это очень серьезно, поверьте. Взять, например, ожоговых больных. Они, как правило, погибают не от того, что у них большая площадь ожога, а от отказа внутренних органов.

Вот и первый тренер олимпийского чемпиона Лидия Караваева в разговоре с KP.RU подтвердила: Роман сам согласился на ампутацию, когда речь шла о ступнях.

- Ну, конечно, а как иначе? Иначе бы он умер. Все выбирают жить при любых обстоятельствах. Умирать никто не хочет, - высказалась Караваева.

Тем временем, в соцсетях в поддержку Романа Костомарова запустили флешмоб. Так, Леонид Агутин, Владимир Пресняков и другие артисты опубликовали трогательный клип "Ты живи" с кадрами выступлений фигуриста.

- Молимся каждый день! Роман, будет много прекрасных мгновений жизни. Нужно просто верить, - пишут в комментариях поклонники фигуриста.

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