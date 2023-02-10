Роману Костомарову стало хуже после ампутации

Романа Костомарова готовят к новой операции. Фото: Евгения ГУСЕВА

Романа Костомарова готовят к новой операции. Фигуристу теперь могут ампутировать пальцы на руках. Но некроз - не единственная проблема, с которой столкнулся спортсмен. У него развились серьезные проблемы с сердцем и сосудами. Очень высок риск инсульта, а также отказ работы печени и почек.

Роман Костомаров находится на ИВЛ. Кровоток так и не восстановился. Сейчас фигуристу грозит ампутация кистей обеих рук, если процесс образования тромбов не прекратится, передает 5-tv.ru.

Из-за гангрены у него также возникли серьезные проблемы с сердцем и сосудами. Фигурист сильно похудел, питание он получает через зонд. Врачи боятся, что может произойти инсульт, а также могут отказать почки и печень.

Причина опасений в том, что Роман получил огромное количество антибиотиков. Лекарство приводит к разрушению бактерии пневмококка. Но, разрушаясь, она выделяет токсин, который очень губителен для сердечно-сосудистой системы. Он блокирует работу сердца и сосудов.

Ранее стало известно, что в случае с 46-летним Костомаровым ситуацию осложнил неожиданный поворот в течении болезни. На фоне гангрены у Романа может возникнуть раневая инфекция. Тогда придется делать повторные операции, назначать антибактериальную терапию. А если будет поражена костная ткань - остеомиелит - бороться с болезнью придется всю жизнь.