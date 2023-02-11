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Звезды11 февраля 2023 20:47

Роман Костомаров не может говорить, сильно похудел и питается через зонд после ампутации

Угасающего из-за сепсиса фигуриста приводят периодически в сознание
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Фигурист Роман Костомаров

Фигурист Роман Костомаров

Фото: Даниил ОПАРИН

Жизнь Романа Костомарова по-прежнему находится под угрозой. Лучшие врачи России пытаются остановить у него гангрену. Фигуристу ранее ампутировали стопы, сей же под угрозой оказались руки Олимпийского чемпиона.

За Романа Костомарова переживают друзья, коллеги и поклонники. Сейчас главное для фигуриста - выздороветь. На данный момент врачи стабилизировали температуру пациента, но состояние остается тяжелым.

Некроз тканей из-за сепсиса - не единственная проблема, с которой столкнулся российский фигурист. Из-за гангрены у него возникли серьезные проблемы с сердцем и сосудами. Кровь стала очень жидкой, передает 5-tv.ru.

Фигурист сильно похудел. Питание получает через зонд.

Медики констатируют - Роман и после выписки из больницы будет принимать лекарства и находиться под наблюдением врачей.

В свою очередь, конькобежец Иван Скобрев сообщил в эфире шоу "Ты не поверишь!" на НТВ, что происходит со спортсменом. "В сознание приводят его периодически, сейчас все больше и больше. Врач ЛФК с ним занимается. Толком говорить не может. Губами шевелит и пытается вставать, ворочается немножко".

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