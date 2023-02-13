«Мешали выбраться сейфовые двери». Почему в Турции так много погибших после землетрясения

На данный момент среди развалин люди жгут костры, и есть много волонтеров, которые раздают еду Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Корреспондент «КП» Владимир Веленгурин побывал в разрушенных после мощных землетрясений регионах Турцию и рассказал, что там увидел, в эфире Радио «Комсомольская правда».

Как отметил Веленгурин, «полным ходом идут спасательные работы», и уже сейчас можно увидеть результаты.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Многие огромные завалы уже растащены, уже видно, что в некоторых местах уже закончены работы. Жизнь потихоньку начинает входить в обычное русло, вернее, люди уже приспособились жить в тех условиях, в которых они сейчас находятся», - заявил он, подчеркнув, что в первые дни был «просто огромный хаос», а на сегодняшний день «более-менее начало выстраиваться в такую жизнь, которая есть».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Веленгурин рассказал, что летел в самолете вместе с одной женщиной, которая уже семь лет живет в Турции и поделилась с ним своими ощущениями. Женщина по имени Людмила заявила, что сама из Нижнего Новгорода и вышла замуж за турка, с которым они жили в центре города Кахраманмараш, который был эпицентр землетрясения.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«В первые часы был какой-то хаос, никто не приезжал, люди были предоставлены сами себе, царил хаос и паника», - передает слова женщины корреспондент «КП».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При этом Людмила заявила, что у турок есть привычка ставить мощные двери сейфового типа, «с такими штучками, с растопырками, которые запирают двери во все стороны». «И когда случилось землетрясение, многие не смогли открыть двери, их заклинило, и часть людей погибло только из-за таких дверей», - сообщил Веленгурин.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Корреспондент «КП» также прокомментировал сообщения о том, что по обвинению в мародерстве после землетрясения арестованы 57 человек.

«Людмила как раз говорила, что в первые же часы были разграблены ювелирные магазины, банки, просто магазины … По крайней мере, такие слухи ходят. Честно говоря, как-то мне в это не верится ... Я не знаю, слух это или правда, тем не менее, все это ходит по городу», - сказа Веленгурин.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По его словам, на данный момент среди развалин люди жгут костры, и есть много волонтеров, которые раздают еду. «В общем, царит такая хорошая человеческая обстановка бескорыстная, люди помогают друг другу», - рассказал фотограф kp.ru Владимир Веленгурин.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, два мощных землетрясения, магнитуда которых составила 7,4 и 7,7, произошли в понедельник, 6 февраля. Сейсмологи предупреждали, что данный регион Турции будет еще испытывать подземные толчки и позже было зафиксировано несколько землетрясений магнитудой около 5. Как писал KP.RU, по последним данным, число жертв землетрясений в Турции достигло 31 643.