Сейсмолог оценил возможность новых подземных толчков в Турции Фото: REUTERS

Директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени Вернадского Юрий Вольфман в беседе с Lenta.ru заявил, что после землетрясения в Турции в ближайшее время будут новые толчки.

Напомним, рано утром в понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш зарегистрировали землетрясение магнитудой 7,4, что привело к разрушению многих городов, а подземные толчки зафиксировали в других странах. Через несколько часов новое землетрясение магнитудой 7,7 произошло в центральной части Турции.

Как отметил Вольфман, на протяжении более чем десяти часов с момента первого землетрясения он насчитал 50 афтершоков магнитудой от 4,5 до 5, и даже «сбился со счета». «В 13:24 был зафиксирован очередной толчок уже магнитудой 7,7. Может быть, будет еще крупный толчок. Мы не знаем динамику развития. Тут только время покажет», - сказал сейсмолог.

Эксперт уточнил, что в мире на данный момент нет какой-либо методики краткосрочного прогноза для прогнозирования таких землетрясений, поэтому предупредить жителей об этом было невозможно.

В результате землетрясения произошел пожар в крупнейшем морском порту Турции в Искендеруне. Как сообщил телеканал «360», горят десятки сваленных в кучу контейнеров.

Как писал RT, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный траур до воскресенья, 12 февраля, из-за землетрясения, жертвами которого в Турции стало более 1650 человек.