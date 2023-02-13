Илья Авербух запускает гастроли "Ледникового периода" в поддержку Романа Костомарова

Илья Авербух объявил о старте всероссийского тура "Ледникового периода" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Друзья и коллеги Романа Костомарова не остались в стороне от его беды. Пока олимпийский чемпион борется за жизнь в Коммунарке, Илья Авербух объявил о старте всероссийского тура "Ледникового периода". Гастроли начнутся 24 февраля выступлением в Череповце и займут три месяца. До конца мая фигуристы планируют объехать два десятка городов: Санкт-Петербург, Красноярск, Сочи, Великий Новогород....

- Этот ежегодный, уже 19-й, всероссийский тур мы планировали еще в прошлом году, но жизнь внесла очень тяжелые коррективы, - признался Авербух. - Мы решили изменить свои планы и бросить все силы на то, чтобы тур прошел в поддержку Ромы. Он - часть нашей ледовой семьи, мы прошли вместе огромный путь. И мы со своей стороны постараемся всесторонне поддерживать Романа и его семью как морально, так и материально. Уверен, что зрители, которые придут на наши выступления, смогут передать свою энергию любви и показать, что он не один, что мы вместе.

На лед в рамках всероссийского тура выйдут популярные участники телепроекта - Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Медведева и Федор Федотов, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Албена Денкова и Максим Ставиский, Алла Михеева и Иван Букин... Все они переживают за здоровье Романа Костомарова и с тревогой следят за новостями об осложнениях пневмонии. В прессе писали и о развившемся сепсисе, и о гангрене конечностей, и об ампутации стоп, и о риске ампутации пальцев на руках. Увы, эти сообщения оказались правдой: их сайту KP.RU подтвердила первый тренер фигуриста Лидия Караваева.

На что именно пойдут деньги от продажи билетов - протезы, реабилитационные процедуры или медикаменты, организаторы и сами пока не знают.

- Мы ждем информации от врачей, потому что состояние Романа пока нестабильно. Еще непонятно, какая именно реабилитация понадобится фигуристу, и в какую сумму это обойдется. Но в любом случае, эта помощь будет не лишней, - рассказала KP.RU Елена Бедуш, соосновательница PR-агентства, которое работает с Ильей Авербухом.

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