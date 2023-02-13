Жена сорвавшего концерт Николая Носкова выступила с громким заявлением

Певец Николай Носков. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Поклонники разбитого инсультом Николя Носкова вторые сутки не находят себе места. Их любимый артист угодил в грандиозный скандал. Концерт исполнителя хита "Это здорово" в Перми закончился, так и не начавшись. Частично парализованный певец появился на сцене в инвалидной коляске с большим опозданием. Он словно не понимал, что с ним происходит, все время повторял: "Где я". В итоге Носков с трудом исполнил две песни и исчез за кулисами. Теперь зрители обвиняют организаторов в плохой подготовке, самого артиста - в пьянстве и требуют вернуть деньги за билеты.

Разбитый инсультом Николай Носков попал в очень неприятную ситуацию. Один из последних концертов в Перми закончился для тяжелобольного певца позором. Зрители стали требовать от организаторов концерта свои деньги обратно. "Организаторы не предприняли достаточно усилий для подготовки артиста к концерту. Концерты с его участием уже проходили после болезни, но нигде не было такого", - негодуют поклонники.

Спустя несколько часов Носков попросил публику на него не сердиться. "С Божией помощью! И помощью вашей", - написал он в блоге.

В свою очередь, жена Носкова выступила с громким заявлением по поводу случившегося с тяжелобольным артистом. "Это очень нетактично. Сейчас все в порядке. Не волнуйтесь, все хорошо", - цитирует ее Газета.Ru.

Напомним, 67-летний Николай несколько лет назад перенес тяжелый ишемический спинальный инсульт, после которого так до конца и не восстановился. Следствием недуга стал частичный паралич. Однако Носкову все же удалось восстановить речь. И сейчас исполнитель продолжает давать концерты.

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