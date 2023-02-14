Роману Костомарову провели новую операцию: почему болезнь лишает фигуриста конечностей

Новости о состоянии Романа Костомарова, появившиеся накануне, шокировали поклонников фигуриста Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новости о состоянии Романа Костомарова, появившиеся накануне, шокировали поклонников фигуриста: анонимный источник KP.RU сообщил, что пациенту ампутировали кисти обеих рук. И это уже вторая ампутация после того, как спортсмен лишился ступней.

Всего через несколько часов мать Костомарова заявила: "Половина из того, что сейчас пишут - неправда. Мы пока не будем давать никакой информации, всему свое время". А в телеграм-канале Mash появились уточненные данные, которые впоследствии подтвердили источники нескольких СМИ: якобы знаменитому пациенту удалили несколько пальцев на обеих руках, а не кисти целиком. Тем не менее, операция все-таки была, и конечности под угрозой - в этом сходятся все издания.

Но почему болезнь лишает олимпийского чемпиона конечностей одной за другой? Как с ног некроз вдруг "перекинулся" на руки, и какие риски есть после ампутации - пусть даже не кистей, а пальцев? Об этом сайт KP.RU спросил врача-хирурга, профессора Первого МГМУ им. Сеченова Андрея Шестакова.

- Мы с вами не знаем главного: в чем причина такого тяжелого состояния пациента, - сразу предупредил хирург. - Достаточно прочитать первую запись приёмного покоя больницы, где отмечается состояние кожных покровов и результаты первичного осмотра, и многое стало бы понятным. Есть два основных варианта: внутреннее и внешнее поражение организма. В первом случае поражена артериальная система: инфекция ударила по внутренним органам и погубила весь процесс кровоснабжения, всю иммунную защиту. Есть исследования механизма тромбообразования, из-за которого может развиться гангрена, на фоне воспаления легких. Так вот, случаи некрозов после пневмонии колеблются в районе 0,3% - 0,5%: это один пострадавший на 200-300 пациентов.

Тот факт, что первыми страдают конечности, специалистов не удивляет.

- В конечностях самые тонкие сосудики, а там, где тонко, там и рвется. Сравните, к примеру, диаметр артерии на голени и тончайшие ниточки сосудов на стопе или пальцах. На первом этапе, когда нарушается кровоток в крупных артериях, в первую очередь "полетят" более тонкие, которым достается меньше всего крови, - объяснил Андрей Шестаков. - Впрочем, это не значит, что верхняя часть конечностей в безопасности. Идет общая реакция сосудистой системы.

Главный риск после ампутации, по словам хирурга, - неэффективность операции для остановки дальнейшего отмирания тканей.

- Спасет ли ампутация от тех явлений, которые вызывали некроз, - вот в чем вопрос, - продолжил врач. - Могут отмирать не только соседние ткани, но и новый очаг может появиться. Поэтому ампутация - это всегда крайняя мера, вопрос спасения жизни. Либо пациенту кранты и мы его теряем через пару дней, либо пытаемся вернуть к жизни, избавляясь от участков некроза. А уже потом можно думать о реабилитации и протезировании.

Между тем, врач не исключает и другого варианта развития событий, по которому все беды Романа Костомарова начались из-за внешнего, а не внутреннего поражения.

- Возможно, нам чего-то не договаривают, и у Костомарова было обморожение конечностей. Это вполне реальный вариант: я работал в ожоговом отделении и видел пациентов с обморожением, у которых развивается некроз, - отметил доктор.