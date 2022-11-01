Известный ведущий вышел из себя из-за сенсационного триумфа Аллы Пугачевой

Алла Пугачева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алла Пугачева сенсационно стала второй по популярности артисткой в России, несмотря на отъезд из страны. Социологи провели опрос среди россиян. На первом месте, согласно данным ВЦИОМ, оказалась Полина Гагарина. Замкнула тройку лучших певица Валерия. В топ-5 оказались Лариса Долина и София Ротару. Решение россиян взбесило телеведущего Сергея Соседова.

Сергей Соседов заявил, что все певицы из топ-10, кроме Аллы Пугачевой, достойны носить звание лучших. Как отметил телеведущий, Полина Гагарина выпускает песню за песней, постоянно гастролирует и участвует в многочисленных шоу.

София Ротару больше не может похвастаться столь же активной творческой жизнью, но Соседова это не смущает. "Ну, по крайней мере, София Ротару записывает песни чистым голосом. Мы видим, слышим пение, а не пердеж унитазный на фонограмме. Место Ротару оправданно в этом списке. Ну а Пугачева... Жаль, что на первое место не поставили. Я бы для смеха и на первое ее запузырил", - раздухарился мужчина.

После чего и вовсе заявил: "Если на втором месте среди лучших оказалась Пугачева, значит социологи должны были вывести Пугачеву из этого списка, поскольку она уже не певица".

По его словам, Алла Борисовна давно завершила карьеру и ушла со сцены, а значит не может быть лучше других исполнительниц, которые продолжают работать в поте лица. "Какая Пугачева певица? Ну да, популярная певица, которая 100 лет не поет. Это курам на смех, понимаете!" - цитирует Соседова "Пятый канал".

Напоследок Сергей призвал общество осудить Пугачеву за эмиграцию в Израиль. Напомним, певица покинула Россию в конце сентября.