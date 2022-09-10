Известный телеведущий обнародовал диагноз тяжелобольной Софии Ротару

Певица София Ротару Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

София Ротару последние месяцы живет затворницей и не появляется на публике. Певица даже отказывается от внушительных гонораров, которые ей предлагают за выступление на частных вечеринках. Говорят, артистка сильно сдала из-за тяжелой болезни.

София Ротару много лет назад обзавелась шикарной недвижимостью в Крыму. Она почти всю жизнь прожила на полуострове из-за особенностей здоровья, которому подходит только здешний климат. Однако несколько месяцев назад 73-летяя исполнительница хита "Я ж его любила" переехала в село Маршинцы, где прошло ее детство.

"Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей Земле, ощущать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях", - писала недавно артистка.

Меж тем музыкальный критик Сергей Соседов считает, что Софии Михайловне необходимо вернуться в Ялту. "У нее эмфизема легких, ей показан только крымский климат. В Киеве ей жить очень тяжело, задыхалась всегда. Поэтому в Крыму всегда жила, была там «и царь, и Бог»", - цитирует 54-летнего телеведущего издание PROзвезд.

Сейчас Ротару ведет закрытый образ жизни, а о том, что с ней происходит, почти ничего не известно. Поэтому нет ничего удивительного в том, что вокруг певицы муссируются самые разные слухи. Ранее народ отмечал, что вокалистка не живет на Украине, а перебралась в солнечную Италию со всей семьей. А еще будто бы звезда предпочитает лишний раз не показываться на публике, поскольку перестаралась с пластическими операциями.