Маргарита Грачева обратилась к Роману Костомарову с пронзительным посланием

Маргарита Грачева в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Артем КИЛЬКИН

о сообщениям источников KP.RU, фигуристу Роману Костомарову, который попал в больницу 10 января с тяжелой пневмонией, пришлось проводить операцию на руках. По одним данным, из-за распространения гангрены вследствие сепсиса пришлось ампутировать кисти рук. По другим нашим источникам, 46-летний спортсмен лишился нескольких пальцев на руках. Неделю назад Роману ампутировали стопы.

Сейчас прославленный фигурист нуждается не только в помощи врачей, но и в моральной поддержке. Как помочь Костомарову пережить сложный период, «КП» расспросила Маргариту Грачеву.

Многие помнят ее драматичную историю. В 2017 году, когда Маргарите было только 25 лет, ревнивый муж отрубил ей руки. Московские хирурги сотворили чудо: левую кисть удалось пришить, частично восстановилась двигательная функция. А на правой руке у Маргариты бионический протез.

Как и многие, Рита следит за историей Романа, переживает за него. Один из её сыновей занимается фигурным катанием. Она понимает, что такое спорт в жизни человека, который занимается им с раннего детства. Сможет ли он вернуться на лёд? Кроме того, Маргарита сама прошла через ампутацию руки. Мы её спросили:

- Какие слова в такой ситуации поддерживают лучше всего?

- Мне часто говорили: не волнуйся, Рита, все будет хорошо. Но это абстракция... Меня эти слова не утешали совсем, - говорит Маргарита Грачева. - Лучшей поддержкой были примеры людей, которые прошли через подобные испытание, но не сдались. Например, Дмитрий Павленко. В 19 лет он лишился рук и ног – подорвался на гранате во время учений в армии. Но не впал в уныние. У него сейчас более интересная жизнь, чем у большинства людей с руками и ногами. Он совершил самое глубокое самостоятельное погружение с аквалангом в открытой воде. Такие примеры очень поддерживают.

Роман Костомаров. Фото: Евгения ГУСЕВА

Да, будет тяжело, особенно в первое время. Будет сложно возвращаться к повседневной жизни. В больнице ты находишься на препаратах, есть персонал, который ухаживает. Со мной в больнице была моя мама. А когда я вернулась домой, пришлось учиться всему, в том числе, элементарным повседневным навыкам: есть, умываться, ходить в туалет...

- Через сколько месяцев после операции можно делать протезирование?

- Надо дождаться, когда раны заживут. В моем случае прошло месяца полтора-два. Это, считается, быстро. Обычные люди собрали мне деньги на протез. На эти деньги в Германии мне поставили бионический протез на правую руку. Ну а дальше - реабилитация, принятие себя новой. Я привыкла быстро, было несложно. Возможно потому, что после ампутации прошло мало времени. Моторная память была свежей.

Но вместе с тем пришло понимание: протез - это не рука. И никогда ею не будет. К этой мысли тоже надо быть готовым. Я до сих пор не умею делать многие вещи, например, не могу вставить нитку в иголку, мне трудно причесывать волосы (сохраненная левая рука не функционирует в полной мере - Ред.), протез нельзя мочить... Но примеры других и моя семья, которая поддерживала, помогали двигаться дальше.

Важно четко понимать: да, случилось серьезное испытание, но жизнь не заканчивается. Надо приспосабливаться к новым обстоятельствам. После всего пережитого я вышла замуж, родила ребенка...