«Положил ее поперек дороги, чтобы сразу насмерть»: Стало известно, почему закрыли дело о смертельном ДТП актрисы Анны Большовой

Следствие считает, что муж подложил пьяную жену под колеса автомобиля актрисы Большовой Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Громкое дело о смертельном ДТП, в котором оказалась замешана известная актриса Анна Большова, официально закрыто. Напомним, трагедия произошла в октябре 2022 года в деревне Грачевка Калужской области. У звезды «Солдатов» и «Остановки по требованию» здесь дача. Ехала ночью со спектакля, сворачивала с дороги на свою улицу и вдруг (фонарей здесь нет) почувствовала удар о капот. Остановилась. Вышла из машины и обнаружила под колесами женщину в крови. Сама же вызвала скорую помощь и полицию. Однако врачи спасти раненую не смогли. 31-летняя Олеся Борисенко, мать двоих детей, скончалась.

Местная полиция возбудила уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Актрисе Большовой обвинение тогда не предъявили. Но скандал, разумеется, грянул. Срок за смертельное ДТП - до 5 лет.

ВОПРОСЫ О СКОРОСТИ МАШИНЫ

Тем временем в самой деревне жители активно обсуждали версии случившегося. Выяснилось, что погибшая Олеся Борисенко вообще непонятно откуда взялась в деревне. Она когда-то жила здесь, но много лет назад уехала в соседний Обнинск. Два раза была за мужем, сейчас жила с новым мужчиной, Алексеем, но без штампика в паспорте. Воспитывала двоих детей (старший ребенок от первого мужа, второй - от нынешнего сожителя).

- Да она же, актриса эта, гнала со скоростью 100-120 километров в час! - заявляла осенью прошлого года в разговоре с корреспондентом «КП» мать Алексея.

Впрочем, версия выглядела сомнительной. Олеся угодила под машину уже за поворотом, на грунтовой дороге. Если бы Большова летела по асфальту на скорости, перед поворотом на грунтовку она явно бы затормозила, оставив колесные следы. Но тормозного пути на не было. Тем не менее, факт остается фактом: женщина погибла.

Сама Анна Большова от комментариев отказалась. Ее версию озвучил директор театра «Ленком», где служит актриса, Марк Варшавер:

- Ее машина двигалась по второстепенной местной дороге со скоростью 5-10 километров в час. Абсолютная темень. И вдруг сбоку под колеса ей рухнул человек. Женщина, которая погибла, была абсолютно пьяная. Экспертиза это установила.

Про большое количество алкоголя в крови оказалось правдой. Многие жители Грачевки были уверены, что Олесю Борисенко действительно убили. Кто?! Грешили на мужа.

Как выяснилось, Алексей в последнее время на Олесю часто жаловался ее родным. Мол, привезу вам ее назад в Грачевку вместе с детьми. В деревне по-прежнему живут сестра женщины и старший брат. С ним, правда, Олеся много лет не общалась. Многих удивило: почему Борисенко оказалась в полночь одна на дальнем конце деревни, если ее родня живет в начале - километрах в трех отсюда?

ДЕЛО ЗАКРЫТО. И СРАЗУ ОТКРЫТО НОВОЕ

Сосед семьи по дому на окраине Обнинска нам подтверждал:

- Лешка мне на Олесю жаловался. Говорит, не могу уже с ней жить, надо разбегаться.

По словам соседа, Алексей жаловался, что а) Олеся начала выпивать (хотя сам тоже, как говорят жильцы дома, был любитель этого дела), б) его зарплаты в цехе по обработке металла на семью не хватает, а сидящая с их общим сыном жена (ему всего два года) из декрета выходить на работу не желает. А бывшие одноклассники Борисенко сообщали, что та в переписках часто жаловалась - муж начал ее бить…

- На допросе Алексей признался, что в тот вечер они с гражданской женой повздорили, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Якобы женщина снова выпила, пока он был на работе. Он психанул, посадил ее в машину и увез в Грачевку. По словам Алексея, он высадил Олесю на дороге в деревне и уехал.

Жители Грачевки считали, что перед этим мужчина мог сожительницу еще и избить. Знакомые погибшей утверждали, что при вскрытии выяснилось: у Олеси отбиты внутренние органы и сломаны ребра. Мол, некоторые травмы она получила еще до того, как ее сбила машина.

Расследование уголовного дела об аварии со смертельным исходом шло около четырех месяцев. Сегодня пресс-служба УМВД по Калужской области официально заявила: дело закрыто, «в действиях женщины-водителя состава преступления не усмотрено». То есть, к актрисе Анне Большовой у закона больше нет никаких вопросов.

А вот к Алексею - есть. Информация, о том, что он привез гражданскую жену в Грачевку подтвердилась. И да, она действительно была сильно пьяна. Вот только некоторые детали Алексей изначально от полицейских скрыл.

«ОСТАВЛЕНИЕ В ОПАСНОСТИ» ИЛИ «УБИЙСТВО»?

- Мужчина на личном автомобиле привез в деревню Грачевка Жуковского района женщину, находящуюся в состоянии алкогольного опьянения, извлек ее из транспортного средства на улицу и положил поперек проезжей части, - сообщили в пресс-службе калужской полиции.

- Есть основания полагать, что у мужчины был некий умысел, - уточняет источник в правоохранительных органах. - Возможно, он действительно планировал таким образом избавиться от жены. Не исключено, что в тот вечер он сам же ее и опоил. Она была настолько пьяная, что находилась без сознания. Получается, что он положил ее поперек дороги, чтобы ехавшая машина задавила ее насмерть?

Итак, по версии следствия, Алексей оставил Олесю ночью на темной дороге, а сам вернулся в Обнинск. Вскоре на неосвещенном повороте машина Анны Большовой пыталась повернуть к своему дому…

Возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Это - от штрафа в 80 тысяч рублей до 1 года тюрьмы. Но, возможно, по ходу расследования статью могут и переквалифицировать на более серьезную.

- Если оставленный без помощи потом погиб, действия фигуранта уголовного дела могут квалифицировать и как убийство, - считает бывший следователь МВД, адвокат Александр Карабанов. - Способы убийства могут быть разными. Это не только активные действия, но и бездействие.

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