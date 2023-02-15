Врач Романа Костомарова прервал молчание о его критическом состоянии

Врачи выбрали оптимальную и единственно возможную схему лечения для Романа Костомарова, чтобы спасти его жизнь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Больше месяца врачи борются за жизнь Романа Костомарова. В тяжелом состоянии фигуриста госпитализировал 10 января. В начале февраля стало известно, что спортсмен из-за гангрены, возникшей на фоне сепсиса, перенес операции по ампутации. Накануне олимпийского чемпиона ввели в кому из-за резкого ухудшения состояния. Спустя несколько часов один из лечащих врачей знаменитости впервые рассказал о том, что происходит с Романом.

"Врачи выбрали оптимальную и единственно возможную схему лечения для Романа Костомарова, чтобы спасти его жизнь. К сожалению, это привело к вынужденным хирургическим вмешательствам", - сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра "Лечебно-реабилитационный центр" Министерства здравоохранения России Сергей Царенко.

По его словам, он подключился к лечению фигуриста к концу первых суток пребывания пациента в Коммунарке. "Ситуация была критическая. Было полное понимание тяжести состояния пациента, причин, которые к этому привели", - поделился врач.

Специалистам удалось избежать дыхательной и почечной недостаточности у Костомарова благодаря инвазивному экстракорпоральному методу насыщения крови кислородом (ЭКМО). "Тактика лечения, как и любая другая, имеет свою цену. Не все угрозы сняты, но есть серьезный шанс, что пациент выживет", - цитирует Царенко ТАСС.

По словам врача, именно процедура ЭКМО, позволившая фигуристу снова дышать, и стала причиной дальнейших проблем с некрозом и ампутацией конечностей. "И это та цена, которую приходится платить в борьбе за жизнь пациента. Решая одну проблему, мы создаем новую. Как правило, микроциркуляторные нарушения происходят на кончиках пальцев рук, ног, бывает и на ушах. Есть риск того, что поражения могут пойти дальше", - сказал Царенко.

Напомним, 10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее фигуриста ввели в кому, подключили к аппарату ЭКМО. У фигуриста развился сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля Костомарову ампутировали обе стопы. Позже стало известно об ампутации кистей.