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Здоровье16 февраля 2023 10:30

Малыши в зоне риска: какие лекарства выбрать в сезон простуд, чтобы защитить семью

Поборот вирусы могут не только привычные нам таблетки и спрей, но и различные мази
Фотобанк: istock

Фотобанк: istock

Дети подвергаются большому риску в сезон гриппа и ОРВИ: малыши ходят в детские сады и школы, где могут подхватить вирус. Важно вовремя провести профилактику и защитить всю семью от болезней. В этом помогут правильное питание, закалка, сон и, конечно, лекарственные препараты.

Особое внимание стоит уделить форме выпуска таких средств, ведь в лекарстве важны не только действующие и вспомогательные вещества, но и способ, который доставляет их в организм человека. Профилактику и лечение вирусом большинство людей ассоциирует с таблетками, капсулами или спреями. Но есть и другие формы выпуска лекарств: гели, ректальные свечи и мази.

"Комсомольская правда" рассказывает, что важно учитывать при выборе средств профилактики и лечения, а также почему стоит использовать разные формы лекарственных препаратов.

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