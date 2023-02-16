Европарламент принял варварское решение и отправил Украину в пекло

Президент Украины Владимир Зеленский в помещении Европарламента в Брюсселе. Фото: REUTERS

Проливать кровь нельзя договариваться. Запятую в этом судьбоносном уравнении в Европарламенте (ЕП) поставили - после первого слова. Так что проливать кровь до «победного конца», то есть поражения России, таков теперь наказ «просвещенной Европы» рвущейся в нее Украине. Иными словами, пока остаются украинцы, способные держать оружие, европейцы должны поставлять им это оружие.

Резолюция ЕП, принятая в четверг к годовщине начала Россией СВО, получилась не просто ястребиной, а по-настоящему людоедской. Победа Украины, говорится в ней, «возможна только за счет непрерывных и неуклонно увеличивающихся поставок на Украину всех без исключения видов вооружений». Этот пропагандистский клекот предлагали заменить на призыв «приложить усилия для обеспечения режима прекращения огня и проведения переговоров». Но поправка не прошла. Большинство евродепутатов настроены проливать кровь до последнего украинца. И подливать масла в огонь конфликта, бросая в него оружие «всех без исключения видов».

Тут сразу вопрос: а мог бы ЕП проголосовать за резолюцию, призывающую к поиску мира? Однозначно - нет. Ставки взвинчены до такой степени, что любой намек на возможность компромисса оборачивается жестким обвинением Евросоюзу: а чего вы раньше думали? Действительно, масштабы потерь Киева, оцененные полтора месяца назад главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в сто тысяч человек, уже выросли, по западным же оценкам, до ста пятидесяти-двухсот тысяч.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS

И все это время Украину тщательно толкали в спину: «Ты только воюй-воюй! Мы тебе поможем всем, что понадобится!» Поэтому любой намек на то, что можно было как-то иначе выходить из нынешнего конфликта, а не кровавой ценой украинского «пушечного мяса», звучит сегодня как прямое обвинение Западу. Бороться за свои «ценности» он предпочел жизнями украинцев и русских. «Ценности» эти уже не раз озвучены высшими чиновниками Евросоюза и США. Вспомним главного дипломата-воителя ЕС Борреля, который говорил о необходимости защищать «цветущий сад» Европы от угрожающих ему «джунглей» и добиться победы над Россией «на поле боя». Или откровения американского генерала Джека Кина: «За относительно небольшие деньги в интересах США в конфликте с Россией умирают не американцы, а украинцы».

Какой тут может быть мир, если на кону - право Запада силой отбиваться от «джунглей». А когда эта живая сила, сгорающая в кровавых боях, еще и не твоя, а чужая, - самое то, что надо! Так что ЕП проявил твердость и последовательность, за что ему спасибо надо сказать, а не возмущаться. Кстати, бравые евродепутаты отклонили и другую поправку - с призывом к соблюдению свободы слова и мнений в отношении тех, кто против поставок оружия Киеву и призывает к миру. Какой еще мир, если сказано: воевать до победы!

Резолюция ЕП - прекрасное подтверждение сказанных накануне министром иностранных дел России Сергеем Лавровым слов: линия Вашингтона и его европейских сателлитов на «превращение братской Украины в анти-Россию, в русофобский военный плацдарм (…) достигла точки невозврата». Так что выхода, получается, нет и у нас: помочь европейским «партнерам» вернуться к реальности можно только силовым способом.

Ну и конечно, однозначность курса на силовое разрешение конфликта, обозначенная в резолюции ЕП, обесценивает все лицемерные оговорки западных политиков, переодически повторяющих, что мы, дескать, в прямом военном конфликте с Россией не участвуем. Бросать в чужой костер дровишки, если кто еще сомневается, это не поджигательство и раздувание пожара. Это борьба за «победу Украины». Пусть даже она сгорит в ней дотла.

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