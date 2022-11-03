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В мире3 ноября 2022 10:25

Германия предала план США: Почему канцлер Шольц внезапно склонился к переговорам с Россией и поехал в Китай

Последние шаги немецкого канцлера сильно напрягают его западных союзников
Евгений УМЕРЕНКОВ
Евгений УМЕРЕНКОВ
Последние шаги немецкого канцлера сильно напрягают его западных союзников

Последние шаги немецкого канцлера сильно напрягают его западных союзников

Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, за которым с подачи украинцев приклеилась уничижительная характеристика «обиженная ливерная колбаса», удивил своих союзников политической смелостью: в пятницу он отправляется с визитом в Пекин. А накануне президент Турции Эрдоган, который общался с Шольцем 1 ноября по телефону, заявил, что немецкий канцлер изменил свое отношение к президенту Путину и подтвердил необходимость поиска дипломатического решения по конфликту на Украине.

Последний раз сам Шольц общался по телефону с Путиным в сентябре. Обе стороны тогда констатировали, что не видят желания партнера искать общий язык. Теперь же, как утверждает Эрдоган, канцлер Германии «созрел» для диалога. Если это действительно так - а кто же проверит, если турецкий лидер ссылается на свой приватный звонок немецкому лидеру, - то позиция Шольца резко контрастирует с «единым фронтом» его коллег по ЕС, по-прежнему ожидающих решительной перемоги Киева для того, чтобы диктовать условия возможного мира Москве.

Визит Шольца в Пекин был объявлен заранее, поэтому неожиданностью не является. Но его начало как раз после откровения Эрдогана, познавшего, что творится в голове и душе канцлера, выглядит вполне интригующе.

В конце прошлого года германское трехпартийное коалиционное правительство назвало свои отношения с Китаем «системным соперничеством» и намеревалось уменьшить экономическое взаимодействие с «авторитарным» Китаем, сделав акцент на сотрудничестве с «демократическими» странами Азии. За прошедшее время «авторитаризм» в Пекине, по общему мнению Запада, только укрепился - недавний съезд КПК тому для него свидетельство. А начавшаяся в феврале российская СВО на Украине довела до максимальной громкости призывы западных лидеров выступать совместным фронтом против России и не осудившего ее Китая. Тут, конечно, и недавняя новая доктрина национальной безопасности США принимается во внимание: в ней именно КНР называется наиболее значимой геополитической угрозой для Америки, читай, и всего Запада.

И тут Шольц единолично едет в Китай. Ладно бы еще с Макроном - это хоть как-то бы походило на «единый фронт», так нет, сам, без ансамбля. Это сразу же и насторожило как союзников канцлера по правящей коалиции, так и соратников по Евросоюзу.

Барышня-министр Анналена Бербок, глава МИД ФРГ и большой знаток танкового дела, напутствовала канцлера в Китай сурово и четко: «Крайне важно дать понять Пекину, что вопросы справедливой конкуренции, соблюдения прав человека и признания норм международного права являются нашей основой для международного сотрудничества». Конечно, конечно, герр Шольц отправляется в Пекин именно, чтобы поучить уму-разуму товарища Си…

Ну и куда же без главных моральных авторитетов ЕС - прибалтов? Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которой в последнее время часто доверяют сказануть что-нибудь эдакое за всю Европу: «В интересах Китая разделить государства ЕС…Важно, чтобы у нас не было отдельных сделок с Китаем, потому что это означало бы, что мы слабы как союз». Ее горячо поддержал премьер-министр Латвии Кариньш, большой знаток, видать, международного гоп-стопа: «С Китаем лучше всего иметь дело, когда нас 27».

Напугала верных соратников явная попытка Шольца вернуть себе преимущества для переговоров с Пекином, чтобы решить острейшие экономические проблемы Германии. Накануне визита канцлер одобрил продажу значительной доли акций контейнерного терминала порта в Гамбурге одной из китайских компаний. Сейчас, не дай бог, еще о чем-нибудь с китайцами договорится, неслучайно Шольца будут сопровождать лидеры крупного германского бизнеса. А как же европейская, да и вообще западная солидарность? Договорились покупать американское, а канцлера явно на китайское потянуло…

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