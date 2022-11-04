Калиниград гипнотизировал, двоился и ненавидел четверги: Как началось путешествие автостопом по России

У самого западного города России есть свой шарм. Фото: Иван МАКЕЕВ

О путешествии

У таких странных, безумных путешествий есть несколько обязательных стадий.

Первые дни – это всегда мандраж. Тихая истерика. И сомнения – не псих ли ты?

И все вокруг, как бы молчаливо отвечает – псих.

Даже родные и близкие…

Это раньше они ужасались: «на электричках во Владивосток?! Господи, но почему зимой?!»

Или – по Волге в Астрахань?! Господи, но почему на резиновой лодке?!

Теперь они шепчут только «Господи». И смотрят на тебя так, что ты слышишь, как сердце, совесть и все остальные внутренности, что отвечают за душевные порывы, тихо скрипят и плачут. На мгновенье даже нестерпимо захотелось стать нормальным человеком… Но отпустило. Прошло.

И все-таки даже для меня идея автостопа «Калининград – Владивосток» выглядела подозрительно. Она, конечно, прекрасна, задорна, в ней угадывалось что-то хрестоматийное…

Так народовольцы ходили в народ. Так ходили по Руси странники, странствующие философы и другие уважаемые блаженные.

Журналисты отправились в путешествие через всю страну автостопом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Чем кончится это путешествие

В конце концов, после безумного марша с вытянутой (для автостопа) рукой, пусть хоть одна сволочь скажет: "Ворсобин не знает народ русский".

- Че! Это я-то не знаю?! – взреву я, покрытый мужественными шрамами, и размахивая культей…

Да и потом - кто знает! Может там, впереди, триумфальный финал.

Представьте. Салют. Цветы. Овации. Торжественный въезд двух обмороженных, но несломленных бродяг в покоренный Владивосток…

Правда, более очевидный финал проекта, нам предрекли добрые коллеги.

- Отметелят. И все на этом кончится – зевнул один.

- Отметелят. Рано или поздно – кивнул другой.

- Обязательно отм….. – расплылся в улыбке Витя Гусейнов, встретивший нас в калининградский аэропорту, - Это же Россия. Ты че – забыл?

- А вот хрен тебе – пообещал я. – Я там свой.

- Вы, …, о чем? – не выдержал Иван

Новый член экспедиции – фотокорр Иван Макеев – еще не понимал до конца, куда влип, но уже был насторожен. И очень правильно…

Читатели увидят Россию глазами фотокорреспондента Ивана Макеева и спецкора Владимира Ворсобина Фото: Иван МАКЕЕВ

Печать вселенской чиновничьей скоби на лице Гусейнова

Мой предыдущий напарник по путешествию на электричках во Владивосток Витя Гусейнов, как никто понимал прелесть нового проекта, но почему-то с него «соскочил». Соблазнительно, мол, прости, старик, дела. Карьерный у Виктора Эльдаровича, видите ли, рост. Стал наш Эльдарович крупным чиновником в Калининградской области…

Этот факт было до того невероятен и отдавал мистикой, магией и культом Вуду, что одной из моих задач в Калининграде убедиться – неужели Гусейнов и правда чиновник, а значит (среди кучи недостатков у Вити есть драгоценное свойство – он, к сожалению, искренен во всем, что делает) служит народу?

На Витином лице действительно стояла печать вселенской чиновничьей скоби, его телефон разрывался от звонков, и вид его словно говорил: «Help me».

Встреча с Виктором Гусейновым в аэропорту. Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром мы наслаждались европейским шармом города. Несмотря на все старания советской власти, из Калининграда упорно проступал благородный Кенингсберг – он читался в улочках, в закоулочках, во дворах…

Ваня, будучи художником, уже обежал пару кварталов, и пытался как можно точнее описать увиденное (и сфотографированное).

Завтракая, я холодным любопытством наблюдал за его муками. Они знакомы любому репортеру, но трогательно – когда мучаешься не ты.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Короче, как в кино. Я такое в кино только видел. Про Европу, – наконец, выпалил Макеев.

И был абсолютно прав.

Нам нужно было уже двигаться вперед.

Нас ждала проклятая дорога, неизвестность и вытянутый палец автостопа.

Памятный знак Калининграду от Петербурга. Фото: Иван МАКЕЕВ

За что в Калининграде не любят среды

Но к нам в кафе, к счастью, подсел известный в Калининграде бизнесмен, ощупал нас своими пронзительными черными глазами и пожаловался на среду.

У местного бомонда, оказывается, есть традиция крепко напиваться именно по средам. Никто не помнит – какой гад завел эту привычку, но калинградская элита так дружно чтит проклятую традицию, что четверги (а был как раз четверг) по своей разрушительности напоминали первое января. От чего у чиновников уже зрели сомнения в целесообразности четверговых планерок. А все потому что Калининград гипнотизировал и умиротворял.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Английский профессор, который любил русскую душу

Ближе к вечеру я зачем-то знал целый ворох разнообразных кенингсбергских историй.

Почему-то запомнилась легенда об английском профессоре, известном биологе Колин Крейн-Робинсоне. До пандемии его можно встретить на калининградских улочках – тросточка, нелепая кепка аля-Шерлок Холмс, строгая осанка – то, что это английский профессор, было видно из далека.

- Но как же он любит Россию! Беззаветно! - рассказывал мне уже директор ресторанчика, тыкая пальцем в меню (фото Робинсона было символом заведения). Профессор приехал по обмену учеными в СССР, влюбился в страну, потом в советскую женщину. Ну, а дальше – как в сериале. Свадьбу запретило КГБ, он стал скандалить, писать письма королеве. Депортация. Но биолог нагло возвращается – потому как жить не может без России, в которую он так влюблен.

Старинные улочки Калининграда Фото: Иван МАКЕЕВ

- Приезжает часто в Калининград, у него тут квартира, - восторженно рассказывает директор, - В совершенстве выучил русский. Вот такая у него к нам любовь.

- За что нас можно любить – не сказал?, – интересуюсь.

- Говорит все время что-то о русской душе – пожимает плечами, - Как обычно у иностранцев это бывает… Что-то его завораживает в нас.

- Хотя однажды, - вдруг нахмурился директор, - Профессор вдруг заметил – мол, английскую империю в мире уважают, а Российскую боятся. Потому что, дескать, русские колонизировали территории жестко. По-военному. Англичане же хитрее. Они с колониями торговали. И устанавливали английское право, для которого все равны – и белые и черные. Это, мол, вызывало уважение.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- О законах заговорил, - киваю, - Коль так, не понял он выходит ваш профессор, русскую душу. Анархичную, свободолюбивую, но с тоской по крепкой руке…

- Солнце садится!, – забеспокоился Ваня, - Какой дурак нам остановит в темноте?!

- Не дурак, а святой человек!, – поправляю. И мы спешим на дорогу.

Мой дорогой читатель уже, наверное, отчаялся дождаться нашего первого автостопа. Спешу гарантировать – в глубокой, безнадежной темноте мы все-таки встали на дорогу, пытаясь уехать в Балтийск… И это было, черт побери, трагикомическая история, которая едва не стала просто трагической…

Фото: Иван МАКЕЕВ

Но немного терпения.

Потому что пути к выезду из города, лукавый «Кенинг» подкинул новое искушение.