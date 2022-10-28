Мария Захарова раскрыла всю подноготную перепуганной Ксении Собчак

Мария Захарова. Фото: REUTERS

Мария Захарова прокомментировала израильское гражданство и отъезд Ксении Собчак из России. Официальный представитель российского МИДа отметила, что телеведущая более полугода является гражданкой другой страны.

"Как написано на иврите в «паспорте, которого нет», «страна исхода - Россия, статус эмигранта получен 28 марта 2022 года». Завтра ровно семь месяцев со дня исхода Ксении Собчак из нашей страны. Вчера нас покинуло лишь физическое тело», - отметила Мария Захарова, говоря о побеге Ксении Собчак из России.

Решение покинуть Родину перепуганная знаменитость приняла в связи с тем, что ее сотрудники обвиняются в вымогательстве 11 миллионов у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. По данным ТАСС, сама теледива проходит по делу свидетелем.

Анастасия Волочкова, узнав о внезапном отъезде заклятой подруги, не стала сдерживаться. Балерина не забыла, как воспитанница "Дома-2" подло отбила у нее мужчину, а потом, оказавшись в ее спальне, залезла в прикроватную тумбочку и на всю страну показала интимное содержимое мебели, унизив танцовщицу.

Так что теперь свою точку зрения артистка больших и малых театров изложила очень ярко. "Если бы она не была виновата и причастна, то она бы, наверное, не сбежала бы, как крыса из страны. Просто я считаю, что такое вот бегство из страны - это показатель того, что действительно за ней что-то там есть", - сказала, как отрезала, Волочкова.

По мнению танцовщицы, ранее Собчак неоднократно выходила сухой из воды. Она считает, что жене Константина Богомолова, когда та оказывалась в неприятных ситуациях, все сходило с рук "из-за связи с влиятельными людьми и возможность с кем-то договариваться".

Напомним, Ксения Собчак в настоящий момент находится в Литве, куда проникла по израильскому паспорту. В Москве у нее остались мама Людмила Нарусова, муж и сын Платон.