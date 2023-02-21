Вопрос дня: Чего вы ждете от обращения президента?

Трансляцию ежегодного Послания Президента России Федеральному Собранию можно будет смотреть и в метро на своем мобильном телефоне - сигнал должен быть устойчивым. Фото: Иван МАКЕЕВ

Константин Затулин, 1-й зампред Комитета Госдумы по делам СНГ:

- Я уверен, что в Послании главное внимание будет уделено потребностям СВО и необходимости мобилизации всех сил страны для победы. Жду оглашения мер, чтобы наша страна победила и не пострадала, чтобы выдержала давление Запада. Ожидаю прямых указаний на снятие разнобоя министерств и ведомств.

Олег Смирнов, бывший заместитель министра гражданской авиации СССР:

- Конечно, президент предложит обществу обсудить военные действия на Украине в связке с вопросами экономики, в том числе теми, на которых настаивали мы, авиасообщество. Характер производства самолетов - и военных, и гражданских - сейчас выходит на первый план.

Игорь Трунов, президент Союза адвокатов России:

- Я предполагаю и смотреть, и слушать это Послание как стратегию будущих действий. Есть ощущение, что наши законодатели отстают по ряду направлений. Например, у нас есть стратегия продовольственной безопасности, но нет закона по ее развитию. Думаю, в Послании будет поднят вопрос о перестройке экономики в зависимости от того, что происходит в Большой России, включая новые территории. И о смене акцентов в бюджетном финансировании.

Эдуард Россель, экс-губернатор Свердловской области:

- Президент обязательно даст анализ ситуации и наверняка представит свое видение ситуации и свои пожелания, а также конкретные решения - что нам предстоит сделать в ближайшие год-три. Жду, что прозвучит постулат: побеждать надо обязательно. И еще жду анализа всплывших наших проблем, в том числе недооценки внутреннего рынка.

Лео Бокерия, академик РАН, кардиохирург:

- Я приму то, что скажет президент. Утром 21-го я делаю операцию. Потом, наверное, смогу послушать. Уверен, будет сказано о самом главном. А мне-то самому зачем загадывать?

Максим Сурайкин, экс-кандидат в Президенты России:

- Я присутствовал на оглашении Посланий президента неоднократно. Было немало «текущих» - обращения главы государства к парламенту вообще-то прописаны в Конституции. И в спокойные годы, когда все шло согласно плану, - обычный анализ. Сейчас с учетом обстановки мировой, внешнеполитической это Послание крайне важно и для органов власти, и для простых людей. Президент представит видение дальнейшего развития. И оно судьбоносным может быть - как в 2014-м, когда было воссоединение с Крымом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

О чем будет говорить Путин в Послании Федеральному Собранию

Это будет его первая большая программная речь в этом году (подробности)